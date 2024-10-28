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Posted 28 октября, 07:43

Published 28 октября, 07:43

Modified 28 октября, 08:19

Updated 28 октября, 08:19

Омичей просят «переобуть» свои автомобили из-за надвигающейся зимы

На Омск надвигается зима. Водителей просят сменить летнюю резину на зимнюю

28 октября 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney

Омичей просят «переобуть» свои автомобили из-за надвигающейся зимы

Дорожники уже провели все необходимые работы для зимнего периода на дорогах регионального и федерального значений.

Как рассказали в пресс-службе «Сибуправтодора», федеральные дорожники готовятся к зимнему сезону. В этом году для обеспечения бесперебойного проезда по федеральным трассам Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей будет задействовано 637 единиц специальной техники. На Омскую область приходится порядка 240 единиц.

Подготовка включает в себя заготовку противогололедных материалов — уже заготовлено 95% от необходимого объема, который составит 187 тысяч тонн. Для борьбы с зимней скользкостью будет использовано 37 тысяч тонн химических реагентов и 102 кубометра песка. Водителей просят как можно быстрее «переобуть» свои автомобили.

«Напоминает водителям о необходимости подготовки автомобилей к использованию в зимний период. Если вы до сих пор не заменили летние шины на зимние или всесезонные, требуется сделать это незамедлительно. Водителям грузовых автомобилей рекомендуем использовать цепи противоскольжения», — рассказали в ведомстве.

Как уже писал Город55, сегодня, 28 октября, в Омске утром наблюдался сильный туман. Из-за этого в аэропорту задержались несколько самолетов, отправившись немного позже запланированного.

Туман и дожди. В омском аэропорту массово задерживаются и отменяются рейсы
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#Кристина Антоносян#Дороги#Омск#Грузовые автомобили#Омская область#Зима#Новости#Автомобили#Песок#Водители
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