На Омск надвигается зима. Водителей просят сменить летнюю резину на зимнюю

Подготовка включает в себя заготовку противогололедных материалов — уже заготовлено 95% от необходимого объема, который составит 187 тысяч тонн. Для борьбы с зимней скользкостью будет использовано 37 тысяч тонн химических реагентов и 102 кубометра песка. Водителей просят как можно быстрее «переобуть» свои автомобили.