На Омск надвигается зима. Водителей просят сменить летнюю резину на зимнюю

Posted 28 октября, 07:43
Published 28 октября, 07:43
Modified 28 октября, 08:19
Updated 28 октября, 08:19
Как рассказали в пресс-службе «Сибуправтодора», федеральные дорожники готовятся к зимнему сезону. В этом году для обеспечения бесперебойного проезда по федеральным трассам Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей будет задействовано 637 единиц специальной техники. На Омскую область приходится порядка 240 единиц.
Подготовка включает в себя заготовку противогололедных материалов — уже заготовлено 95% от необходимого объема, который составит 187 тысяч тонн. Для борьбы с зимней скользкостью будет использовано 37 тысяч тонн химических реагентов и 102 кубометра песка. Водителей просят как можно быстрее «переобуть» свои автомобили.
«Напоминает водителям о необходимости подготовки автомобилей к использованию в зимний период. Если вы до сих пор не заменили летние шины на зимние или всесезонные, требуется сделать это незамедлительно. Водителям грузовых автомобилей рекомендуем использовать цепи противоскольжения», — рассказали в ведомстве.
Как уже писал Город55, сегодня, 28 октября, в Омске утром наблюдался сильный туман. Из-за этого в аэропорту задержались несколько самолетов, отправившись немного позже запланированного.