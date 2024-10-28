На «Нефтегазстроймонтаже» ввели процедуру наблюдения

Напомним: «Нефтегазстроймонтаж» — компания, которой владеют Дмитрий Немиш (он еще и занимает пост гендиректора) и Анвар Аминов. Немиш стал фигурантом уголовного дела из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей. В июне текущего года Город55 писал о том, что налоговая служба потребовала от Арбитражного суда признать НГСМ банкротом.