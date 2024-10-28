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Posted 28 октября, 08:21

Published 28 октября, 08:21

Modified 28 октября, 08:23

Updated 28 октября, 08:23

На «Нефтегазстроймонтаже» началась процедура наблюдения

На «Нефтегазстроймонтаже» ввели процедуру наблюдения

28 октября 2024, 08:21
Фото: 1MI

На «Нефтегазстроймонтаже» началась процедура наблюдения

Банкротства компании Немиша добивались налоговики.

Арбитражный суд Омской области принял определение, согласно которому в обществе с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж» будет введена процедура наблюдения. Она продлится 4 месяца, в течение этого времени компанией будет руководить Алексей Коваленко в качестве временного управляющего.

Напомним: «Нефтегазстроймонтаж» — компания, которой владеют Дмитрий Немиш (он еще и занимает пост гендиректора) и Анвар Аминов. Немиш стал фигурантом уголовного дела из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей. В июне текущего года Город55 писал о том, что налоговая служба потребовала от Арбитражного суда признать НГСМ банкротом.

Наблюдение — это первая процедура, которую применяют в рамках дел о банкротстве. В течение 4 месяцев Коваленко предстоит проанализировать состояние компании, составить список кредиторов и провести первое собрание кредиторов.

Суд отказался банкротить «Нефтегазстроймонтаж»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дела о банкротстве#Нефтегазстроймонтаж
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