На «Нефтегазстроймонтаже» ввели процедуру наблюдения

Posted 28 октября, 08:21
Published 28 октября, 08:21
Modified 28 октября, 08:23
Updated 28 октября, 08:23
Арбитражный суд Омской области принял определение, согласно которому в обществе с ограниченной ответственностью «Нефтегазстроймонтаж» будет введена процедура наблюдения. Она продлится 4 месяца, в течение этого времени компанией будет руководить Алексей Коваленко в качестве временного управляющего.
Напомним: «Нефтегазстроймонтаж» — компания, которой владеют Дмитрий Немиш (он еще и занимает пост гендиректора) и Анвар Аминов. Немиш стал фигурантом уголовного дела из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов на 458 млн рублей. В июне текущего года Город55 писал о том, что налоговая служба потребовала от Арбитражного суда признать НГСМ банкротом.
Наблюдение — это первая процедура, которую применяют в рамках дел о банкротстве. В течение 4 месяцев Коваленко предстоит проанализировать состояние компании, составить список кредиторов и провести первое собрание кредиторов.