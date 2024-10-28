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Posted 28 октября, 17:00

Published 28 октября, 17:00

Modified 28 октября, 17:02

Updated 28 октября, 17:02

Иллюстрация

На этаже нет света и не работают розетки: в общежитии ОмГУ произошел пожар

28 октября 2024, 17:00
Фото: 1MI
Иллюстрация

В общежитии омского вуза произошел пожар из-за бракованного светильника

Студенты, по информации пресс-службы вуза, покинули здание после того, как сработала пожарная сигнализация.

Сегодня, 28 октября, вечером стало известно, что в одном из общежитий ОмГУ им. Достоевского произошел пожар. Согласно информации, оставленной в паблике «Инцидент Омск», загорелась в общежитии на Пригородной кухня. До этого, как говорится в сообщении, студенты как раз жаловались на старую и некачественную проводку.

«Пожар уже потушили, однако на этаже нет света, не работают розетки, а время восстановления проводки неизвестно», — заявил автор сообщения.
Скриншот сообщения с информацией о пожаре в общежитииСкриншот сообщения с информацией о пожаре в общежитии
Скриншот сообщения с информацией о пожаре в общежитии. Фото: Телеграм-канал «Инцидент Омск»

В пресс-службе ОмГУ Городу55 сообщили подробности инцидента. Возгорание, по предварительному заключению специалистов пожарной службы, произошло из-за бракованного светодиодного светильника.

«В общежитии университета никто не пострадал, студенты покинули здание после срабатывания пожарной сигнализации», — прокомментировали в вузе.

Напомним, что ОмГУ сегодня оказался замешан в другом скандале. 37-летний преподаватель истфака пострадал от действий 23-летнего студента, который пересдавал экзамен с комиссией. Молодой человек после очередной своей неудачи подкараулил преподавателя в туалете и распылил ему в лицо перцовый баллончик. В пресс-службе вуза назвали произошедшее вопиющим случаем. В следкоме уже возбудили уголовное дело. Студенту, которого задержали и допросили, по статье о хулиганстве грозит до 7 лет лишения свободы.

В Омске задержали студента, распылившего перцовый баллончик в лицо преподавателю
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Пожары#Скандал#Новости#ОмГУ#Общежитие#Светильники
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