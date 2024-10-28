На этаже нет света и не работают розетки: в общежитии ОмГУ произошел пожар

Напомним, что ОмГУ сегодня оказался замешан в другом скандале. 37-летний преподаватель истфака пострадал от действий 23-летнего студента, который пересдавал экзамен с комиссией. Молодой человек после очередной своей неудачи подкараулил преподавателя в туалете и распылил ему в лицо перцовый баллончик. В пресс-службе вуза назвали произошедшее вопиющим случаем. В следкоме уже возбудили уголовное дело. Студенту, которого задержали и допросили, по статье о хулиганстве грозит до 7 лет лишения свободы.