На этаже нет света и не работают розетки: в общежитии ОмГУ произошел пожар

Posted 28 октября, 17:00
Published 28 октября, 17:00
Modified 28 октября, 17:02
Updated 28 октября, 17:02
Сегодня, 28 октября, вечером стало известно, что в одном из общежитий ОмГУ им. Достоевского произошел пожар. Согласно информации, оставленной в паблике «Инцидент Омск», загорелась в общежитии на Пригородной кухня. До этого, как говорится в сообщении, студенты как раз жаловались на старую и некачественную проводку.
«Пожар уже потушили, однако на этаже нет света, не работают розетки, а время восстановления проводки неизвестно», — заявил автор сообщения.
В пресс-службе ОмГУ Городу55 сообщили подробности инцидента. Возгорание, по предварительному заключению специалистов пожарной службы, произошло из-за бракованного светодиодного светильника.
«В общежитии университета никто не пострадал, студенты покинули здание после срабатывания пожарной сигнализации», — прокомментировали в вузе.
Напомним, что ОмГУ сегодня оказался замешан в другом скандале. 37-летний преподаватель истфака пострадал от действий 23-летнего студента, который пересдавал экзамен с комиссией. Молодой человек после очередной своей неудачи подкараулил преподавателя в туалете и распылил ему в лицо перцовый баллончик. В пресс-службе вуза назвали произошедшее вопиющим случаем. В следкоме уже возбудили уголовное дело. Студенту, которого задержали и допросили, по статье о хулиганстве грозит до 7 лет лишения свободы.