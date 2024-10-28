Любовь Успенская выкрала дочь у знакомого и отправила ее в психбольницу

Posted 28 октября, 09:48
Published 28 октября, 09:48
Modified 29 октября, 07:04
Updated 29 октября, 07:04
Друг дочери Любови Успенской опубликовал в сети видео, на котором Татьяна Плаксина в слезах обращается к матери и говорит, что не сможет без нее жить. Напомним, что за несколько недель до этого, в начале октября, девушка сбежала в Израиль, объясняя такой поступок желанием избавиться от бесконечного внимания материя. Позже Плаксину вернули в Москву.
На видеозаписи, появившейся в сети, дочь звезды плачет и признается в любви матери. Видео знакомому Татьяны Александру отправила сама Успенская.
«Мамочка! Ты моя любовь, ты моя жизнь, ты мой свет, ты моя сладость, ты… мое солнце, ты мое небо, ты мои облака. Без тебя мне не жить. Без тебя я умираю. Без тебя я умирала все эти годы, потому что наша связь порвалась, ее повредили. Но сейчас она… Сейчас она возобновилась, и сейчас ничто ее не порвет. Я тебя целую и обнимаю крепко, твоя любимая Пача Тати», — говорит Татьяна.
Александр уверен, что Плаксину заставили записать это видео, а мать, тем временем, продолжает контролировать ее жизнь.
«Девочке 35 лет, ее до сих пор не видели ни с мужиком… Вы видели, чтобы она выходила самостоятельно где-то погулять? Не знаю, сделать сама шопинг — одна? Она у меня здесь была, она не была ни под чем. Она была нормальной», — заявил друг Татьяны.
Мужчина также подробно рассказал, как Успенская смогла забрать дочь. По словам Александра, в его дом пришли два крупных мужчины, а за день до этого сама Любовь звонила ему и говорила: «Жди гостей». Среди незваных гостей были врач и психиатр из Москвы которые, как рассказал мужчина, начали делать Татьяне «непонятные уколы».
«Татьяна не давала своего согласия ни на отъезд к матери, ни на последующую госпитализацию. Она не соглашалась ни при каких условиях никуда выезжать. Меня запугали в этот же момент. Ты не понимаешь, как тебе действовать: то ли тебе вызывать полицию, то ли просто сидеть и молчать. Если ты сейчас позвонишь в полицию, будет огонь, конфликт», — рассказал Александр в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Источник: the Voice mag