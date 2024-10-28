Любовь Успенская выкрала дочь у знакомого и отправила ее в психбольницу

Друг дочери Любови Успенской опубликовал в сети видео, на котором Татьяна Плаксина в слезах обращается к матери и говорит, что не сможет без нее жить. Напомним, что за несколько недель до этого, в начале октября, девушка сбежала в Израиль, объясняя такой поступок желанием избавиться от бесконечного внимания материя. Позже Плаксину вернули в Москву.