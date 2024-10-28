Как «птица в клетке»: экс-чиновница рассказала о своем опыте работы в минкультуре

Posted 28 октября, 08:42
Published 28 октября, 08:42
Modified 28 октября, 08:44
Updated 28 октября, 08:44
Бывший заместитель министра культуры Омской области Анна Статва, занимавшая эту должность с июля 2017 года по февраль 2021 года, раскрыла причины своего ухода с поста в интервью изданию «Омск Здесь». Она рассказала, что работа в ведомстве, особенно в области туризма, была ограничена множеством регламентов, которые, по ее мнению, существенно ограничивали творческую свободу.
Статва выразила мнение, что, несмотря на способность адаптироваться к существующим правилам, она чувствовала себя как «птица в клетке». Это внутреннее ощущение стало решающим фактором, повлиявшим на решение покинуть должность. Она отметила, что многие удивлялись добровольному уходу с такой позиции и строили различные предположения о причинах.
Кроме того, Статва указала на отсутствие поддержки со стороны регионального руководства как на еще одну важную причину своего ухода. Она подчеркнула, что, несмотря на успешную реализацию ряда проектов, дальнейшее развитие туризма в области было невозможно без политической воли. Бывший заместитель отметила, что достигла предела своих возможностей и без поддержки властей продвигать инициативы было сложно. По ее мнению, регион ещё не готов к тому, чтобы вывести туризм на новый уровень.
Анна Статва не сожалеет о времени, проведенном на государственной службе, и считает этот опыт ценным. В настоящее время она активно работает в сфере туризма и является основательницей сообщества осознанных путешественников FEEL TRAVEL coaching, где продолжает делиться своим опытом и вдохновлять других на новые свершения.
Напомним, что ранее на пленарном заседании Омского городского Совета обсуждался вопрос о введении туристического налога. Департамент финансов предложил, чтобы с 2025 года гостиницы уплачивали налог в размере 1%, с последующим увеличением до 5% к 2029 году.