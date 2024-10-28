Как «птица в клетке»: экс-чиновница рассказала о своем опыте работы в минкультуре

Кроме того, Статва указала на отсутствие поддержки со стороны регионального руководства как на еще одну важную причину своего ухода. Она подчеркнула, что, несмотря на успешную реализацию ряда проектов, дальнейшее развитие туризма в области было невозможно без политической воли. Бывший заместитель отметила, что достигла предела своих возможностей и без поддержки властей продвигать инициативы было сложно. По ее мнению, регион ещё не готов к тому, чтобы вывести туризм на новый уровень.