Как идет тепло: в «Омск РТС» показали схему отопления города

В «Омск РТС» рассказали Городу55 о схеме подключения домов к теплоносителям. Протяженность собственных сетей организации составляет 532 км. У «Омск РТС» также работают 13 перекачивающих насосных станций, которые обеспечивают полезный перепад давления у потребителей, расположенных на значительном расстоянии от источника.