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Posted 28 октября, 10:17

Published 28 октября, 10:17

Modified 28 октября, 10:27

Updated 28 октября, 10:27

Иллюстрация

Как идет тепло: в «Омск РТС» показали схему отопления города

28 октября 2024, 10:17
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Общая протяженность труб отопления и горячего водоснабжения в городе почти равна расстоянию по прямой от Омска до Москвы.

В «Омск РТС» рассказали Городу55 о схеме подключения домов к теплоносителям. Протяженность собственных сетей организации составляет 532 км. У «Омск РТС» также работают 13 перекачивающих насосных станций, которые обеспечивают полезный перепад давления у потребителей, расположенных на значительном расстоянии от источника.

Протяженность сетей «Тепловой компании» — 1480 км. На схеме ниже красным цветом выделены трубопроводы «Омск РТС», а зеленым и синим — других ресурсоснабжающих организаций.

Предоставлено Городу55Предоставлено Городу55
Предоставлено Городу55

Напомним, ранее Город55 опубликовал большой материал со всеми важными ответами на вопросы, касающиеся отопления и горячего водоснабжения в Омске.

Путь от ТЭЦ до батарей: как устроена система отопления в Омске
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#Евгений Игишев#Омск#Отопление#Тепловая компания#Омск РТС#Тепло#Подключение#Дома#Горячее водоснабжение
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