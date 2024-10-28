Как идет тепло: в «Омск РТС» показали схему отопления города

Posted 28 октября, 10:17
Published 28 октября, 10:17
Modified 28 октября, 10:27
Updated 28 октября, 10:27
В «Омск РТС» рассказали Городу55 о схеме подключения домов к теплоносителям. Протяженность собственных сетей организации составляет 532 км. У «Омск РТС» также работают 13 перекачивающих насосных станций, которые обеспечивают полезный перепад давления у потребителей, расположенных на значительном расстоянии от источника.
Протяженность сетей «Тепловой компании» — 1480 км. На схеме ниже красным цветом выделены трубопроводы «Омск РТС», а зеленым и синим — других ресурсоснабжающих организаций.
Напомним, ранее Город55 опубликовал большой материал со всеми важными ответами на вопросы, касающиеся отопления и горячего водоснабжения в Омске.