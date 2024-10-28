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Posted 28 октября, 12:33

Published 28 октября, 12:33

Modified 28 октября, 13:19

Updated 28 октября, 13:19

Стало известно, когда из Омска полетят самолеты в Таиланд и Египет

Из холодной Сибири в лето. Из Омска стартуют чартерные рейсы в Египет и Таиланд

28 октября 2024, 12:33
Фото: 1MI

Стало известно, когда из Омска полетят самолеты в Таиланд и Египет

Омичи смогут отдохнуть на побережьях Красного моря и Андаманского моря уже этой осенью: Azur Air объявила о запуске чартерных рейсов из Омска в Египет и Таиланд.

Из Омска стартуют чартерные рейсы в Египет и Таиланд. Омичи смогут отправиться в солнечные страны на отдых с комфортом, не тратя время на пересадки.

В пресс-службе Омского аэропорта уже опубликовали расписание чартерных рейсов. Все перелеты будут выполнять самолеты авиакомпании Azur Air.

Первые полеты в Хургаду (Египет) стартуют 8 ноября. Рейсы будут выполняться по несколько раз в месяц вплоть до марта.

А любители Таиланда смогут отправиться на Пхукет уже 13 ноября. Рейсы на популярный тайский курорт также будут регулярными в течение всего сезона, с ноября по март.

Подробное расписание вылетов в Хургаду и Пхукет можно найти на сайте Омского аэропорта.

Напомним, что ранее в омском аэропорту из-за тумана задерживались и отменялись рейсы. Один из рейсов в Усть-Ишим перенесли из-за неблагоприятных условий, другие самолеты вылетают с задержками.

Туман и дожди. В омском аэропорту массово задерживаются и отменяются рейсы
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Отпуск#Новости#Солнечные страны#Чартерные рейсы#Красное море#Андаманское море
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