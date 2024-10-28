Из холодной Сибири в лето. Из Омска стартуют чартерные рейсы в Египет и Таиланд

Posted 28 октября, 12:33
Published 28 октября, 12:33
Modified 28 октября, 13:19
Updated 28 октября, 13:19
Из Омска стартуют чартерные рейсы в Египет и Таиланд. Омичи смогут отправиться в солнечные страны на отдых с комфортом, не тратя время на пересадки.
В пресс-службе Омского аэропорта уже опубликовали расписание чартерных рейсов. Все перелеты будут выполнять самолеты авиакомпании Azur Air.
Первые полеты в Хургаду (Египет) стартуют 8 ноября. Рейсы будут выполняться по несколько раз в месяц вплоть до марта.
А любители Таиланда смогут отправиться на Пхукет уже 13 ноября. Рейсы на популярный тайский курорт также будут регулярными в течение всего сезона, с ноября по март.
Подробное расписание вылетов в Хургаду и Пхукет можно найти на сайте Омского аэропорта.
Напомним, что ранее в омском аэропорту из-за тумана задерживались и отменялись рейсы. Один из рейсов в Усть-Ишим перенесли из-за неблагоприятных условий, другие самолеты вылетают с задержками.