gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 10:59

Published 28 октября, 10:59

Modified 28 октября, 11:01

Updated 28 октября, 11:01

«Иртышское речное пароходство» подсчитало дивиденды своих акционеров

«Иртышское пароходство» объявило дивиденды по нераспределенной прибыли прошлых лет

28 октября 2024, 10:59
Фото: 1MI

«Иртышское речное пароходство» подсчитало дивиденды своих акционеров

Всего планируется выплатить 300 млн рублей.

Публичное акционерное общество «Иртышское речное пароходство», прописанное в Омске на проспекте Карла Маркса, объявило о выплате дивидендов по нераспределенной прибыли прошлых лет. Из официального сообщения следует, что в общей сложности планируется выплатить 300 млн рублей: 281,25 млн по обыкновенным акциям и 18,75 млн — по привилегированным. Деньги должны быть выплачены до 18 декабря текущего года.

Отметим, что дивиденды акционеров «ИРП» за 2023 год составили примерно такую же сумму — 298,6 млн рублей. Город55 писал об изменении структуры собственности в компании: 19,86% акций перешли от «Сергинского речного порта» к «Обь-Иртышскому речному пароходству».

У «Иртышского пароходства» появился «поклажедатель» из Башкирии
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дивиденды#Иртышское речное пароходство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика