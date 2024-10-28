«Иртышское пароходство» объявило дивиденды по нераспределенной прибыли прошлых лет

Публичное акционерное общество «Иртышское речное пароходство», прописанное в Омске на проспекте Карла Маркса, объявило о выплате дивидендов по нераспределенной прибыли прошлых лет. Из официального сообщения следует, что в общей сложности планируется выплатить 300 млн рублей: 281,25 млн по обыкновенным акциям и 18,75 млн — по привилегированным. Деньги должны быть выплачены до 18 декабря текущего года.