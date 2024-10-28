gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 03:59

Published 28 октября, 03:59

Modified 28 октября, 04:18

Updated 28 октября, 04:18

Омича оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера над сельским музеем

Хотел снять музей с высоты. Омич заплатит штраф за незаконный запуск квадрокоптера

28 октября 2024, 03:59
Фото: 1MI

Омича оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера над сельским музеем

Предварительно он не согласовывал запуск устройства с властями, что и стало причиной административного дела.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, житель Омской области в августе 2024 года запустил квадрокоптер над архитектурно-этнографическим комплексом БУК «Музей-заповедник „Старина Сибирская“», расположенным в рабочем поселке Большеречье. Однако при этом он не только не получил разрешение от местных властей, но и не нанес на аппарат опознавательные знаки.

Тогда транспортный прокурор решил, что владельца беспилотника необходимо привлечь к ответственности. Ему предъявили несколько обвинений по статьям: за нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации судов. В результате, мужчине назначен штраф в размере 32 тысяч рублей.

Ранее Город55 писал об омиче, который обратился к Бастрыкину с просьбой помочь разобраться в его непростой ситуации. Мужчину должны были переселить из аварийного жилья еще несколько лет назад, однако этого так и не сделали.

Бастрыкин проверит дело омича, которого годами не переселяют из ветхого жилья
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушение#Штраф#Новости#Квадрокоптер#Большеречье#Музей-заповедник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика