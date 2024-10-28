Хотел снять музей с высоты. Омич заплатит штраф за незаконный запуск квадрокоптера

Posted 28 октября, 03:59
Published 28 октября, 03:59
Modified 28 октября, 04:18
Updated 28 октября, 04:18
Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, житель Омской области в августе 2024 года запустил квадрокоптер над архитектурно-этнографическим комплексом БУК «Музей-заповедник „Старина Сибирская“», расположенным в рабочем поселке Большеречье. Однако при этом он не только не получил разрешение от местных властей, но и не нанес на аппарат опознавательные знаки.
Тогда транспортный прокурор решил, что владельца беспилотника необходимо привлечь к ответственности. Ему предъявили несколько обвинений по статьям: за нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации судов. В результате, мужчине назначен штраф в размере 32 тысяч рублей.
Ранее Город55 писал об омиче, который обратился к Бастрыкину с просьбой помочь разобраться в его непростой ситуации. Мужчину должны были переселить из аварийного жилья еще несколько лет назад, однако этого так и не сделали.