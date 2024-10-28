Хотел снять музей с высоты. Омич заплатит штраф за незаконный запуск квадрокоптера

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, житель Омской области в августе 2024 года запустил квадрокоптер над архитектурно-этнографическим комплексом БУК «Музей-заповедник „Старина Сибирская“», расположенным в рабочем поселке Большеречье. Однако при этом он не только не получил разрешение от местных властей, но и не нанес на аппарат опознавательные знаки.