Греемся по очереди. В Омской области в два соцучреждения так и не дали тепло

«Знаменское ЖКХ» уже имело проблемы с управлением, когда прежний директор оказался замешан в мошенничестве на крупные суммы. Эти финансовые махинации привели к накоплению долгов и задержкам зарплат для сотрудников, что усугубило и без того тяжелую ситуацию. Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении предприятия, расследует следственный комитет, а счета компании арестовали. Районные власти считают, что в поселении необходимо принимать срочные меры по восстановлению теплоснабжения.