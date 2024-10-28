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Posted 28 октября, 04:41

Published 28 октября, 04:41

Modified 28 октября, 08:54

Updated 28 октября, 08:54

В Омской области дом престарелых и больница мерзнут без отопления

Греемся по очереди. В Омской области в два соцучреждения так и не дали тепло

28 октября 2024, 04:41
Фото: 1MI

В Омской области дом престарелых и больница мерзнут без отопления

Это связано с отсутствием ресурсов для теплоснабжения и обогрева домов.

В Знаменском сельском поселении дом престарелых и центральная районная больница остаются без отопления. Как сообщает «Омск-информ», социальным учреждениям приходится терпеть холодные батареи, что ставит под угрозу здоровье и безопасность пожилых людей и пациентов.

Как выяснилось, МУП «Знаменское ЖКХ», отвечающее за подачу тепла и горячей воды, столкнулось с серьезными проблемами. В ресурсоснабжающей организации страдают из-за отсутствия угля. По информации источников, предприятие не смогло найти поставщика угля через торги, а оставшиеся запасы топлива оказались непригодными для использования. В результате, учреждения вынуждены отапливаться лишь обогревателями, что создает дополнительные риски, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

«Предприятие пыталось подыскать поставщика топлива через торги, но желающих не нашлось. Сейчас подвозят полугнилую осину, которая не нужна местным предпринимателям. На предприятии нет средств и нечем топить», — сообщает источник редакции.

Глава Знаменского поселения Геннадий Андреев выражает тревогу по поводу сложившейся ситуации. Он рассказал, что каждую комнату в доме престарелых приходится по очереди топить электронными обогревателями. По словам чиновника, сейчас в организациях еще как-то справляются с холодами, но что будет после наступления морозов, остается только предполагать.

«Больше всего беспокоюсь за стариков, которые живут в специализированном учреждении по договорам социального найма. У них у всех хронические заболевания. Сейчас еще относительно тепло. Что будет, когда на улице будут минусовые температуры», — поделился он.

«Знаменское ЖКХ» уже имело проблемы с управлением, когда прежний директор оказался замешан в мошенничестве на крупные суммы. Эти финансовые махинации привели к накоплению долгов и задержкам зарплат для сотрудников, что усугубило и без того тяжелую ситуацию. Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении предприятия, расследует следственный комитет, а счета компании арестовали. Районные власти считают, что в поселении необходимо принимать срочные меры по восстановлению теплоснабжения.

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Обновлено: глава Знаменского района Сергей Максимов признал, что отопительный сезон начался не так гладко. При этом сообщается, что МУП «Знаменское ЖКХ» закупило твердое топливо, но котельные все равно не справились с нагрузкой.

«Возникли проблемы с выработкой котельными необходимого объема тепловой энергии. Работа по устранению ведется. Кроме того, МУП „Знаменское ЖКХ“ на данный момент проводится сбор коммерческих предложений для заключения прямого договора на поставку твердого топлива» — сообщил глава района.
#Кристина Антоносян#ЖКХ#Омск#Омская область#Следственный комитет#Мошенничество#Отопление#Новости#Знаменский район#Уголь#Геннадий Андреев
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