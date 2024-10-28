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Posted 28 октября, 11:48

Published 28 октября, 11:48

Modified 28 октября, 11:57

Updated 28 октября, 11:57

Доработанный проект омского дома на 6-й Станционной прошел экспертизу

Готов на 89%. Проект омского дома на 6-й Станционной снова отправляли на экспертизу

28 октября 2024, 11:48
Фото: 1MI

Доработанный проект омского дома на 6-й Станционной прошел экспертизу

Строительство дома, в который должны переехать омичи из аварийного жилья, находится на финишной стадии.

В Омске активно ведется строительство многоквартирного жилого дома на улице 6-я Станционная. Этот проект имеет особое значение, так как он предоставит новый уголок для проживания 573 гражданам, которые будут переселены из аварийного жилья.

Совсем недавно, как стало известно Городу55, проектная документация нового жилого дома успешно прошла государственную экспертизу. В разработке проектной документации участвовали четыре компании: ООО «Первый Проектный», ООО «Аналитика», ООО «Сибпроект Омск» и ООО «Архбюро 91».

«Внесены изменения в проектно-сметную документацию в части замены конструкций наружных стен, межквартирных и межкомнатных перегородок, уточнены площади помещений» — пояснили Городу55 в пресс-службе администрации Омска.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 89%. Ранее проект вел «Домостроительный комбинат-3», но контракт с ним расторгли осенью прошлого года.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Переселение#Проживание#Проектная документация#Государственная экспертиза
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