Двум районам Омской области выдали паспорта готовности к отопительному сезону

Posted 28 октября, 14:10
Published 28 октября, 14:10
Modified 28 октября, 14:14
Updated 28 октября, 14:14
Тарский район и город Тара получили паспорта готовности к отопительному сезону 2024-2025, об этом глава района Евгений Лысаков сообщил в своем телеграм-канале.
«Данной положительной оценки надзорных органов предшествовала качественная и своевременная подготовка объектов теплоснабжения, а также правильное оформление и ведение технической документации», — написал Лысаков.
Такой же документ получил Тевризский район, новостью поделился его глава Сергей Чебоксаров.
Ежегодно, в летний период, Тевризский район осуществляет подготовку к предстоящему отопительному сезону. В этот период проводится ремонт тепловых сетей, котельных и котельного оборудования, а так же формируется необходимый запас топлива. В этом году Тевризский район в очередной раз, после прохождения проверки, получил «Паспорт готовности»», — рассказал глава района.
Напомним, что проблемы с отоплением возникли в Знаменском районе Омской области. Там без доступа к теплу все еще остаются два социальных учреждения — дом престарелых и центральная районная больница.