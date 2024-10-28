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Posted 28 октября, 14:10

Published 28 октября, 14:10

Modified 28 октября, 14:14

Updated 28 октября, 14:14

Двум районам Омской области выдали паспорта готовности к отопительному сезону

Двум районам Омской области выдали паспорта готовности к отопительному сезону

28 октября 2024, 14:10
Фото: 1MI
Документы получили Тарский и Тевризский районы.

Тарский район и город Тара получили паспорта готовности к отопительному сезону 2024-2025, об этом глава района Евгений Лысаков сообщил в своем телеграм-канале.

«Данной положительной оценки надзорных органов предшествовала качественная и своевременная подготовка объектов теплоснабжения, а также правильное оформление и ведение технической документации», — написал Лысаков.

Такой же документ получил Тевризский район, новостью поделился его глава Сергей Чебоксаров.

Ежегодно, в летний период, Тевризский район осуществляет подготовку к предстоящему отопительному сезону. В этот период проводится ремонт тепловых сетей, котельных и котельного оборудования, а так же формируется необходимый запас топлива. В этом году Тевризский район в очередной раз, после прохождения проверки, получил «Паспорт готовности»», — рассказал глава района.
Фото: Телеграм-канал Евгения Лысакова

Напомним, что проблемы с отоплением возникли в Знаменском районе Омской области. Там без доступа к теплу все еще остаются два социальных учреждения — дом престарелых и центральная районная больница.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Тепло
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