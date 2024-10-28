Для омских ТЭЦ планируют закупить уголь на 9 млрд рублей

Отметим, что идея перевода городских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на природный газ обсуждается давно. В 2023 году затраты на модернизацию оценивались в 5,4 млрд рублей. Перевод на газ позволит снизить уровень выбросов в атмосферу и решит проблему накопления золошлаковых отходов.