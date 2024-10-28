Для омских ТЭЦ планируют закупить уголь на 9 млрд рублей

Posted 28 октября, 13:20
Published 28 октября, 13:20
Modified 28 октября, 13:25
Updated 28 октября, 13:25
Омская «ТГК-11» ищет поставщика угля для ТЭЦ на 2025 год. Соответствующая заявка появилась сегодня, 28 октября, на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта превышает 9 млрд рублей. Предложения от поставщиков принимают до 13 ноября.
«Наименование и объем закупаемых товаров: Уголь каменный, необогащенный экибастузского бассейна, разреза „Восточный“», — говорится в документах.
Поставлять уголь на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 необходимо будет партиями по 66-67 полувагонов. В цену должны быть включены расходы на перевозку по территории России и Казахстана. Общий объем поставки составит более 4 млн тонн.
Отметим, что идея перевода городских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на природный газ обсуждается давно. В 2023 году затраты на модернизацию оценивались в 5,4 млрд рублей. Перевод на газ позволит снизить уровень выбросов в атмосферу и решит проблему накопления золошлаковых отходов.
Ранее Город55 публиковал схему подключения отопления и горячего водоснабжения в Омске.