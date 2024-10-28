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Posted 28 октября, 13:20

Published 28 октября, 13:20

Modified 28 октября, 13:25

Updated 28 октября, 13:25

Иллюстрация

Для омских ТЭЦ планируют закупить уголь на 9 млрд рублей

28 октября 2024, 13:20
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Сюжет
Госзакупки
Всего на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 в 2025 году необходимо будет привезти больше 4 млн тонн угля.

Омская «ТГК-11» ищет поставщика угля для ТЭЦ на 2025 год. Соответствующая заявка появилась сегодня, 28 октября, на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта превышает 9 млрд рублей. Предложения от поставщиков принимают до 13 ноября.

«Наименование и объем закупаемых товаров: Уголь каменный, необогащенный экибастузского бассейна, разреза „Восточный“», — говорится в документах.

Поставлять уголь на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 необходимо будет партиями по 66-67 полувагонов. В цену должны быть включены расходы на перевозку по территории России и Казахстана. Общий объем поставки составит более 4 млн тонн.

Отметим, что идея перевода городских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на природный газ обсуждается давно. В 2023 году затраты на модернизацию оценивались в 5,4 млрд рублей. Перевод на газ позволит снизить уровень выбросов в атмосферу и решит проблему накопления золошлаковых отходов.

Ранее Город55 публиковал схему подключения отопления и горячего водоснабжения в Омске.

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#Евгений Игишев#Омск#Россия#Казахстан#Госзакупки#ТЭЦ#ТГК-11#Уголь#Энергетика#Поставщики
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