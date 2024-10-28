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Posted 28 октября, 14:49

Published 28 октября, 14:49

Modified 28 октября, 14:49

Updated 28 октября, 14:49

Баланин: Внедрение ЦМП сделает медицинские услуги более персонализированными

Баланин: Внедрение ЦМП сделает медицинские услуги более персонализированными

28 октября 2024, 14:49
Фото: пресс-служба ФОМС
В рамках достижения национальной цели по повышению продолжительности жизни до 78 лет будет введен цифровой медицинский профиль (ЦМП), который выведет оказание медпомощи на более качественный уровень.

Об этом Илья Баланин, председатель ФОМС, заявил в рамках круглого стола «Единая цифровая платформа „Здоровье“: шаг в будущее медицины» 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение», пишут «РИА Новости».

Федеральный фонд ОМС внедрил федеральный регистр застрахованных лиц, который содержит сведения из 86 региональных сегментов. Это позволяет перейти на цифровые страховые полисы и отказаться от бумажных и пластиковых документов. На следующем этапе планируется проектирование и внедрение цифрового медицинского профиля, который станет гибридным хранилищем данных из разных медицинских систем.

Баланин отметил, что анализ информации, содержащейся в цифровом медицинском профиле, позволит перейти на новый этап планирования, учитывая особенности и потребности в необходимых объемах медицинской помощи. Объединение данных обеспечит быстрый доступ пациентов и врачей к необходимой информации. Это поможет персонализировать медицинские услуги и повысить их качество. Он добавил, что страна переходит на новый уровень заботы о здоровье застрахованных, что будет способствовать увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

Внедрение новых сервисов информационного сопровождения на федеральном уровне на основе данных ЦМП позволит выявлять россиян с подозрением на серьезные заболевания, а также сделает проще ведение пациентов с хроническими болезнями. Также увеличится осведомленность граждан за счет подбора индивидуальных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике болезней.

Приглашение на диспансеризацию, а также информация о необходимости постановки на диспансерное наблюдение будет появляться на «Госуслугах» и будет использована страховыми представителями, чтобы улучшить качество страхового сопровождения.

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