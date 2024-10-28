Баланин: Внедрение ЦМП сделает медицинские услуги более персонализированными

Баланин отметил, что анализ информации, содержащейся в цифровом медицинском профиле, позволит перейти на новый этап планирования, учитывая особенности и потребности в необходимых объемах медицинской помощи. Объединение данных обеспечит быстрый доступ пациентов и врачей к необходимой информации. Это поможет персонализировать медицинские услуги и повысить их качество. Он добавил, что страна переходит на новый уровень заботы о здоровье застрахованных, что будет способствовать увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.