Баланин: Внедрение ЦМП сделает медицинские услуги более персонализированными

Posted 28 октября, 14:49
Published 28 октября, 14:49
Modified 28 октября, 14:49
Updated 28 октября, 14:49
Об этом Илья Баланин, председатель ФОМС, заявил в рамках круглого стола «Единая цифровая платформа „Здоровье“: шаг в будущее медицины» 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение», пишут «РИА Новости».
Федеральный фонд ОМС внедрил федеральный регистр застрахованных лиц, который содержит сведения из 86 региональных сегментов. Это позволяет перейти на цифровые страховые полисы и отказаться от бумажных и пластиковых документов. На следующем этапе планируется проектирование и внедрение цифрового медицинского профиля, который станет гибридным хранилищем данных из разных медицинских систем.
Баланин отметил, что анализ информации, содержащейся в цифровом медицинском профиле, позволит перейти на новый этап планирования, учитывая особенности и потребности в необходимых объемах медицинской помощи. Объединение данных обеспечит быстрый доступ пациентов и врачей к необходимой информации. Это поможет персонализировать медицинские услуги и повысить их качество. Он добавил, что страна переходит на новый уровень заботы о здоровье застрахованных, что будет способствовать увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.
Внедрение новых сервисов информационного сопровождения на федеральном уровне на основе данных ЦМП позволит выявлять россиян с подозрением на серьезные заболевания, а также сделает проще ведение пациентов с хроническими болезнями. Также увеличится осведомленность граждан за счет подбора индивидуальных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике болезней.
Приглашение на диспансеризацию, а также информация о необходимости постановки на диспансерное наблюдение будет появляться на «Госуслугах» и будет использована страховыми представителями, чтобы улучшить качество страхового сопровождения.