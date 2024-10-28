В среднем 147 тысяч. Омичей зовут работать водителями троллейбусов и автобусов

По всей стране сегодня растет количество вакансий для водителей. Только за третий квартал этого года появилось 175 тысяч предложений по всей стране, а это на 2% больше, чем в первом квартале. При этом Омская область составляет 1,4% от общего числа вакансий, что в среднем меньше, чем в более крупных городах.