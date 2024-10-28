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Posted 28 октября, 07:38

Published 28 октября, 07:38

Modified 28 октября, 08:20

Updated 28 октября, 08:20

Омичам рассказали, сколько зарабатывают водители троллейбусов и автобусов

В среднем 147 тысяч. Омичей зовут работать водителями троллейбусов и автобусов

28 октября 2024, 07:38
Фото: 1MI

Омичам рассказали, сколько зарабатывают водители троллейбусов и автобусов

На рынке водителей много свободных вакансий. Работникам предлагают довольно высокие зарплаты.

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который отмечался 27 октября, аналитики hh.ru представили результаты исследования по зарплатам водителей в России. Согласно данным за третий квартал 2024 года стало понятно, что на омских предприятиях очень ждут водителей любого уровня. Для них подготовили самые интересные предложения с высокими зарплатами.

Согласно данным, средняя зарплата водителей в Омске составила 147 200 рублей. Это на 4% меньше, чем в начале года. Несмотря на то, что водители входят в тройку наиболее востребованных специалистов в стране, конкуренция на местном рынке труда остается низкой: на каждую вакансию приходится всего 2,9 резюме, что говорит о большом недостатке специалистов в этой сфере.

По всей стране сегодня растет количество вакансий для водителей. Только за третий квартал этого года появилось 175 тысяч предложений по всей стране, а это на 2% больше, чем в первом квартале. При этом Омская область составляет 1,4% от общего числа вакансий, что в среднем меньше, чем в более крупных городах.

Особенно много вакансий для водителей наблюдается в Москве и Московской области, где предлагают до 200 тыс. на эту должность. Это выше средней зарплаты по всей области, которая составляет 157 447 рублей за апрель 2024 года, по данным Росстата.

А в республике Саха (Якутия) средняя зарплата водителей достигает 185 100 рублей. В Чувашской республике водителю готовы платить 180 тыс. рублей, а в Забайкальском крае 179 600 рублей. В Курганской области водители могут заработать 176 500 рублей в месяц, в республике Бурятия — 165 400 рублей, в Оренбургской области — 162 200 рублей.

В Амурской области предлагают 161 тыс. рублей, а в Ставрополе — 155 тыс. рублей. В Алтайском краю зарплата водителей составляет 153 500 рублей. В среднем по стране зарплата водителей составляет в среднем 125 тыс. рублей. В целом зарплаты в регионах не сильно отличаются от Омской области.

Интересно, что в некоторых регионах России наблюдается выраженный дефицит водителей: в Чукотской АО на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме. Это гораздо более высокий дефицит, чем в Омске. В то же время в нашем регионе конкуренция среди соискателей остается умеренной. Можно предположить, что кандидаты не особо охотно идут на эту работу, предпочитая трудиться таксистами или в других профессиях.

Как уже писал Город55, особенно «вкусные» зарплаты на омском рынке предлагают водителям-курьерам. Они могут зарабатывать до 160 тысяч. Также хорошие зарплаты платят водителям с категорией E, и водителям-погрузчикам, до 170 тысяч. Много вакансий открыто в АО «Тепловая компания», а также на предприятиях и оборонных заводах.

Омская область заняла 52 место в рейтинге по материальному благополучию жителей
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#Кристина Антоносян#Работа#Омск#Омская область#Зарплата#Таксисты#Новости#Троллейбусы#Профессии#Рынок труда#Автобусы#Водители#Исследование
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