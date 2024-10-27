Погружение в красоту и моду. Как в Омске прошел бьюти-форум

В субботу, 26 октября, концентрация красоты в омском «Конгресс-холле» превысила все допустимые пределы. На форуме «Красивое дело» собрались стилисты, модельеры, визажисты, парикмахеры и другие мастера бьюти-индустрии. Вход на площадку был открыт для всех желающих. Город55 побывал на мероприятии и узнал о последних тенденциях мира красоты.