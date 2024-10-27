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Posted 27 октября, 05:15

Published 27 октября, 05:15

Modified 27 октября, 05:18

Updated 27 октября, 05:18

В Омске прошел батл визажистов и парикмахеров на форуме «Красивое дело»

Погружение в красоту и моду. Как в Омске прошел бьюти-форум

27 октября 2024, 05:15
Фото: Ольга Скворцова. gorod55.ru

В Омске прошел батл визажистов и парикмахеров на форуме «Красивое дело»

В субботу в «Конгресс-холле» состоялся форум «Красивое дело». Он объединил мастеров и предпринимателей бьюти-индустрии.

В субботу, 26 октября, концентрация красоты в омском «Конгресс-холле» превысила все допустимые пределы. На форуме «Красивое дело» собрались стилисты, модельеры, визажисты, парикмахеры и другие мастера бьюти-индустрии. Вход на площадку был открыт для всех желающих. Город55 побывал на мероприятии и узнал о последних тенденциях мира красоты.

Пока предприниматели слушали лекции по развитию бизнеса в сфере красоты и моды, создании бренда и ювелирному дресс-коду, на конкурсной площадке развернулся «BEAUTY БАТЛ» — соревнования по парикмахерскому делу и искусству визажа. Сначала над образом с моделями работали стилисты по волосам. На работу мастерам отвели полтора часа.

Стилист Артур Жидиханов работает над конкурсной прическойСтилист Артур Жидиханов работает над конкурсной прической
Стилист Артур Жидиханов работает над конкурсной прической. Фото: Ольга Скворцова. gorod55.ru

Омский стилист по волосам Артур Жидиханов подготовился к конкурсу за несколько дней. Мастер рассказал о своей работе и актуальных тенденциях в женских прическах.

«Еще до этого конкурса я участвовал в различных чемпионатах, занимал первые места. Мне интересны такие мероприятия. Об этом конкурсе я узнал примерно 20-го числа, и на подготовку было очень мало времени. Сегодня я ориентировался на конкурсную сложную прическу, при этом чтобы она была клиентоориентированной, — поделился Артур. — Сейчас в моде объемные укладки, но каждый год они варьируются. Также актуальны естественные текстуры, холодный и мокрый эффект тоже в тренде. Что касается цвета, то это блонд и теплый блонд».
На конкурс парикмахерам отвели полтора часаНа конкурс парикмахерам отвели полтора часа
На конкурс парикмахерам отвели полтора часа. Фото: Ольга Скворцова. gorod55.ru

После парикмахеров за дело взялись визажисты. Мастера макияжа работали над образами также 90 минут. Омский визажист Зарина Кусаинова подготовила для конкурса голливудский мейкап.

«Сейчас все любят такую лощеную, „дорогую“ кожу. Я тоже придерживаюсь этого тренда. Самый важный пункт работы с макияжем — это подготовка кожи. Нужно правильно ее напитать, увлажнить. И еще мне нравятся яркие выразительные глаза. Сегодня я делаю макияж в стиле, как если бы нашей модели нужно было выходить на голливудскую красную дорожку», — рассказала Зарина.
Прическу и мейкап оценивали судьиПрическу и мейкап оценивали судьи
Фото: Ольга Скворцова. gorod55.ru

Также параллельно прошли мастер-классы для зрителей и работал Fashion-market, где местные умельцы представили свои работы. Также новинки продукции продемонстрировали косметические и парфюмерные бренды.

На площадке для гостей работал Fashion-marketНа площадке для гостей работал Fashion-market
На площадке для гостей работал Fashion-marketНа площадке для гостей работал Fashion-market
На площадке для гостей работал Fashion-marketНа площадке для гостей работал Fashion-market
На площадке для гостей работал Fashion-marketНа площадке для гостей работал Fashion-market
На площадке для гостей работал Fashion-market. Фото: Ольга Скворцова. gorod55.ru

Омичка Татьяна Коноваленко создает авторскую бижутерию. Постепенно хобби переросло в бизнес — бренд Tati.acss работает уже два года.

«Я мама в декрете. Много лет работала маркетологом. Творческая жилка не дает покоя на самом деле. Начинала заниматься брошками. Постепенно у моих клиентов появился запрос на другие украшения: чокеры, колье, серьги. Уже два года профессионально занимаюсь. Также провожу мастер-классы. Если где-то лежат старые бабушкины бусы, то это все можно переделать, вдохнуть новую жизнь», — поделилась Татьяна Коноваленко.

Омичка добавила, что среди украшений сейчас в моде камни, металлы, миксы, биколор, многослойность, а также аксессуары, которые работают над удлинением силуэта.

Омичка Татьяна Коваленко представляет на форуме авторскую бижутериюОмичка Татьяна Коваленко представляет на форуме авторскую бижутерию
Омичка Татьяна Коваленко представляет на форуме авторскую бижутериюОмичка Татьяна Коваленко представляет на форуме авторскую бижутерию
Омичка Татьяна Коваленко представляет на форуме авторскую бижутериюОмичка Татьяна Коваленко представляет на форуме авторскую бижутерию
Омичка Татьяна Коваленко представляет на форуме авторскую бижутерию. Фото: Ольга Скворцова. gorod55.ru

Мастер Галина Тарасова изготавливает мыло ручной работы. Началось все с подарков родственникам, затем придумала свой бренд «ПроМыло.Омск». Галина поделилась тонкостями своего дела.

«Сперва делала мыло сувенирное в виде ягодок. Делала зверюшек, цветочки. Потом поняла, что натуральное мыло из растительных масел полезнее, такое же красивое. Потом расширила линейку косметикой своего производства, — рассказала Галина. — Я прошла курс по созданию натуральной косметики. Создание мыла занимает около двух часов. Растапливаются масла, смешиваются с щелочным раствором, окрашивается и ставится на сутки в теплое место. Затем его необходимо нарезать и положить на созревание. Мылу ручной работы необходимо около 4-6 недель, чтобы созреть».
Мастер Галина Тарасова изготавливает мыло ручной работыМастер Галина Тарасова изготавливает мыло ручной работы
Мастер Галина Тарасова изготавливает мыло ручной работы. Фото: gorod55.ru

Мероприятия прошло в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» по заказу министерства экономического развития Омской области и центра «Мой бизнес».

«Профессии, связанные с миром красоты и моды традиционно востребованы в нашем регионе. В Омской области есть настоящие профессионалы своего дела, которые создают бренды, узнаваемые не только в регионах нашей страны, но и за рубежом. Наша задача — поддерживать их и создавать условия для развития и роста. И такие форумы как раз становятся площадками, где можно почерпнуть новые идеи и обменяться контактами», — рассказала начальник центра поддержки предпринимательства Дания Бегишева.

А корреспонденты Города55 Евгений Игишев и Ольга Скворцова провели прямой эфир с бьюти-форума:

Омичка вышла в финал конкурса красоты «Мисс Россия 2023»
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