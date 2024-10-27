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Posted 27 октября, 03:36

Published 27 октября, 03:36

Modified 27 октября, 03:38

Updated 27 октября, 03:38

иллюстрация

Омичи рассказали о полном сносе заброшенной детской психиатрической больницы

27 октября 2024, 03:36
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омском микрорайоне Чередовый снесли заброшенное здание детской психиатрии

Горожане в социальных сетях рассказали о полном сносе заброшенного корпуса детской психиатрической больницы на улице Лагоды: кадры, демонстрирующие горы обломков, появились накануне.

В социальных сетях появились кадры результата демонтажных работ на улице Лагоды: трехэтажное здание, в котором до 2000 года размещалась детская психиатрическая больница, окончательно превратилось в груду обломков. Однако все работы новый собственник земельного участка провел достаточно аккуратно: соседнее здание, где ведет работу районное отделение судебных приставов, не повреждено.

Скриншот сообщения с информацией о сносе зданияСкриншот сообщения с информацией о сносе здания
Скриншот сообщения с информацией о сносе здания. Фото: Сообщество «Аварийный Омск» (ВК/aomsk)

Напомним, в мае этого года земельный участок с комплексом заброшенных помещений на территории обрел нового владельца — предпринимателя Евгения Портнова, предложившего самую высокую цену за лот: земля в Ленинском округе Омска обошлась ему в 5,31 млн рублей. Однако Росимуществу — прежнему владельцу участка, совсем не сразу удалось найти покупателей: первый «тур» продажи стартовал еще в декабре 2023 года и тогда бесхозные помещения оценили почти в 19,8 млн рублей.

Вот только цену пришлось снизить — продать заявленные объекты удалось только с 4-й попытки и после объявления аукциона с правом самостоятельной установки цены. К слову, нижняя граница цен составила 57,5 тыс рублей — ее предложили представители «Компани лоджистик консалтинг», зарегистрированной в Краснодаре.

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#Илья Скобин#Бизнес#Недвижимость#Омск#Социальные сети#Аукцион#Новости#Росимущество#Демонтажные работы#Полный снос
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