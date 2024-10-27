Омичи рассказали о полном сносе заброшенной детской психиатрической больницы

Напомним, в мае этого года земельный участок с комплексом заброшенных помещений на территории обрел нового владельца — предпринимателя Евгения Портнова, предложившего самую высокую цену за лот: земля в Ленинском округе Омска обошлась ему в 5,31 млн рублей. Однако Росимуществу — прежнему владельцу участка, совсем не сразу удалось найти покупателей: первый «тур» продажи стартовал еще в декабре 2023 года и тогда бесхозные помещения оценили почти в 19,8 млн рублей.