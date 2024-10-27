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Posted 27 октября, 12:01

Published 27 октября, 12:01

Modified 27 октября, 12:03

Updated 27 октября, 12:03

иллюстрация

Модельщик и мастер на выкрас. Стали известны самые необычные вакансии Омска в октябре

27 октября 2024, 12:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Аналитики выявили самые необычные вакансии Омска, появившиеся в октябре

В октябре омскому рынку труда требовались самые разные специалисты — от модельщиков до инструкторов по вождению внедорожных мотоциклов.

Аналитики сервиса поиска работы hh.ru поделились самыми необычными вакансиями, появившимися в октябре — как оказалось, спрос был на самых разных специалистов.

Одной из самых необычных стала профессия модельщика на двигателестроительном предприятии: в обязанности специалиста подобного рода входит изготовление специальных моделей из пластической массы, их сборка и устранение возможных дефектов. Как отмечается, для такой работы будет необходимо среднее техническое образование и навыки работы с измерительными приборами. Кроме того, указано, что эта вакансия рассчитана именно на нового в профессии сотрудника, готового начать карьеру с должности ученика. Труд потенциального соискателя работодатель оценил в 45 тыс рублей.

Другая, не менее интересная вакансия, может прийтись по душе многим людям увлеченным мотоциклами и активным отдыхом: одна из компаний по прокату внедорожных мотоциклов особенно нуждается в инструкторе, способном быстро ввести клиента в курс дела, научить базовым методам управления и нормам безопасности. Кроме этого, потребуются навыки вождения и мелкосрочного ремонта «стальных коней». Предполагается, что соискатель будет работать посменно, а зарплатная «вилка» составляет от 50 до 80 тыс рублей на руки.

Но, кроме этого, есть и вакансии для которых не потребуется особенных навыков — например, менеджер коммуникаций. Как отмечается, соискателю на эту должность предстоит отвечать на текстовые запросы клиентов компании и формировать обратную связь для коллег. Сейчас вакансия уже закрыта, однако работник мог выбрать формат работы — частичная занятость или даже «удаленка», а его услуги работодатель оценивал в 45 тыс рублей.

Стоит отметить, что это не единственная профессия, связанная с интернет-деятельностью: в октябре также были зарегистрированы вакансии редактора ленты спортивных новостей, а также контент-менеджера для нескольких Tekegram-каналов.

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#Илья Скобин#Общество#Работа#Омск#Новости#Вакансии#Техническое образование#Удаленная работа
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