Модельщик и мастер на выкрас. Стали известны самые необычные вакансии Омска в октябре

Но, кроме этого, есть и вакансии для которых не потребуется особенных навыков — например, менеджер коммуникаций. Как отмечается, соискателю на эту должность предстоит отвечать на текстовые запросы клиентов компании и формировать обратную связь для коллег. Сейчас вакансия уже закрыта, однако работник мог выбрать формат работы — частичная занятость или даже «удаленка», а его услуги работодатель оценивал в 45 тыс рублей.