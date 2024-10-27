Коммунальные бедствия, обновления маршрутов и громкая отставка. Главные темы недели

К сожалению, и эта неделя не обошлась без новостей про очередные проблемы на тех или иных сетях в черте Омска: слишком уж сложно они устроены. В этом, к слову, лично разобрался один из наших корреспондентов, побеседовав с одним из специалистов «ТГК-11» и «Омск РТС». И, стоит отметить, вопросы подачи тепла в дома омичей понемногу решаются: по данным на 23 октября, без отопления остается 42 дома. Раньше эти числа были трехзначными, но и сейчас ситуация не дает расслабиться — зима основательно «наступает на пятки».