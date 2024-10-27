Коммунальные бедствия, обновления маршрутов и громкая отставка. Главные темы недели

Posted 27 октября, 11:03
Published 27 октября, 11:03
Modified 27 октября, 11:05
Updated 27 октября, 11:05
К сожалению, и эта неделя не обошлась без новостей про очередные проблемы на тех или иных сетях в черте Омска: слишком уж сложно они устроены. В этом, к слову, лично разобрался один из наших корреспондентов, побеседовав с одним из специалистов «ТГК-11» и «Омск РТС». И, стоит отметить, вопросы подачи тепла в дома омичей понемногу решаются: по данным на 23 октября, без отопления остается 42 дома. Раньше эти числа были трехзначными, но и сейчас ситуация не дает расслабиться — зима основательно «наступает на пятки».
Но большие неудобства омичам доставляет не отсутствие тепла, но разнообразные утечки порывы труб и затопления — эти новости на протяжении последней недели появлялись регулярно, а иногда проблему не решает даже ремонт. С такой ситуацией столкнулись владельцы и гости одной из омских пиццерий и жители окружающих домов. Некоторое время назад они уже взывали к помощи профильных служб, но кажется, ремонт не особо исправил ситуацию: в социальных сетях появились новые жалобы на уменьшение диаметра труб и постоянную утечку воды на месте ремонта.
Однако повреждения коммуникаций способны не только «урезать» прибыль или комфорт в доме, но даже «смыть» историческое наследие: на этой неделе омичи сообщили о затоплении кипятком дома №37 на улице Булатова — а, между прочим, он признан объектом культурного наследия.
Но любой ремонт «потрепанных сетей» неизбежно приводит к ограничениям для многих людей — 23 октября, для ремонта водопровода на Волочаевской улице потребовалось отключить порядка 30 домов. Однако перебои с подачей жизненно важных ресурсов могут происходить и по совсем другим причинам — с такой проблемой довелось столкнуться жителям дома №41 на Проспекте Менделеева. Теплоузел, питающий квартиры жильцов, расположен в пристройке к девятиэтажке, но на нее претендует и бизнеса. Чем закончилось противостояние мэрии, людей и предпринимателей — можно узнать в нашем материале.
К слову, разрешение многих коммунальных проблем омичей, пусть даже и летних, продолжается до сих пор — активную работу в этом направлении ведет региональная прокуратура. Как рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Артур Ахмалетдинов, причиной недовольства многих горожан из-за отсутствия горячей воды стал высокий износ, малая укомплектованность ремонтных бригад и недостаток финансирования.
Ближе к концу недели, в дополнение к проблемам в уже «традиционных» отоплении и водоснабжении, добавилась и канализация — с невозможностью удобного отведения нечистот пришлось столкнуться жителям дома №135к1 на Красном Пути. Однако эта проблема назревала уже достаточно давно — из-за конструктивных особенностей дома: жилье не подключено к общегородской канализации, а обладает собственной сточной ямой, из которой отходы перекачивают уже в основную систему. И накануне оба насоса решили «встать».
Борьба с каждой из перечисленных ситуаций, зачастую, требует и почти что хирургического вмешательства — все же, многие коммуникации проходят именно под землей. Вот только иногда оставленные специалистами ямы становятся причиной новой волны недовольства местных жителей — например, на улице Малунцева. «Главное — не убиться, выходя из подъезда» уже успело стать одним из постоянных желаний жителей Нефтяников, но в «Тепловой компании» до 31 октября пообещали устранить «раскоп». Масштаб этой проблемы становится понятен уже в тот момент, что о ней начинают задумываться и в областном правительстве — совещание на соответствующее тематику накануне провел губернатор Омской области.
Но, кроме «проблемных» новостей, минувшая неделя была богата и на сведения, связанные с общественным транспортом Омска. Например, троллейбусы вновь вернулись на Ленинградский мост — правда, исключительно в виде тестового запуска. Кроме того, на этой неделе были проведены и небольшие работы, направленные на улучшение пропускной способности магистралей возле моста. Подробнее узнать об изменениях можно в нашем материале.
Возможно, оно и к лучшему — 22 октября стало известно, что на период ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ, для «подмены» троллейбусов будут запущены автобусы. Правда, не каждый маршрут получит увеличение количества подвижного состава.
Кроме того, выяснилось, что уже в скором времени троллейбусы вернутся на Бульвар Архитекторов: пустить их по отреставрированным перекресткам предполагается уже в середине ноября.
Эта тема также стала одной из самых «громких» на неделе: слухи о возможной отставке главного тренера «ястребов» звучали особенно сильно, а им вторили слова других именитых деятелей хоккея. Например, о ситуации, сложившейся в турнирной таблице омичей, высказался Антон Курьянов — один из тренеров. По его мнению, выход из ситуации точно есть, но команде «не остается ничего, кроме как работать».
Однако, кроме надежды на лучшее, интерес фанатов подогрела и информация о возможном появлении в тренерском штабе Сергея Гомоляко — легендарного хоккеиста и спортивного директора «Металлурга». Хотя появляются и другие, не менее серьезные заявления. Например, 24 октября спортивный журналист Артур Хайруллин отметил, что располагает информацией о скорой отставке Сергея Звягина. Такую же точку зрения озвучил и заслуженный тренер России Федор Канарейкин: по его словам, ситуация в клубе «аховая», а команда с ней не справляется.
Познакомиться с этими и другими важными новостями, заинтересовавших омичей, можно и в видеоформате — о них расскажет Евгений Игишев, корреспондент Города55.