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Posted 27 октября, 06:30

Published 27 октября, 06:30

Modified 27 октября, 06:32

Updated 27 октября, 06:32

иллюстрация

«Безопасный» счет. «Сотрудник органов» похитил у 68-летней омички 150 тысяч рублей

27 октября 2024, 06:30
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

68-летняя пенсионерка из Омска потеряла 150 тыс рублей из-за звонка мошенников

Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и «спас» сбережения пенсионерки, уговорив женщину перевести деньги на «безопасный счет».

В пресс-службе управления МВД по Омской области рассказали об очередном случае телефонного мошенничества: несчастье, настигшее омичку, стало одним из 13 случаев дистанционного мошенничества за минувшие сутки.

Как отмечает представитель УМВД, злоумышленник связался с пострадавшей по телефону, представившись «сотрудником правоохранительных органов», и в ходе диалога убедил ее перевести все накопления на «безопасный счет» — якобы для сохранения сбережений.

Однако деньги исчезли — по информации уже настоящих сотрудников полиции, ущерб от действий мошенников в отношении пенсионерки составил 150 тысяч рублей — сейчас принимаются все необходимые меры для возвращения пропавших денег и установления абонента, совершившего мошеннический звонок.

Кроме того, за период с 26 по 27 октября представители МВД реагировали и на другие сообщения о правонарушениях: в отделы полиции поступило больше 800 заявлений и обращений, а в ходе их проверок было возбуждено 41 уголовное дело.

Также было пресечено 737 административных нарушений: большая их часть пришлась на пренебрежение ПДД, но были и куда более серьезные проступки — в течение суток были отстранены от управления авто 23 водителя, севшие за руль в состоянии опьянения.

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#Илья Скобин#Происшествия#Полиция#Омск#Пенсионеры#Мошенничество#Новости
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