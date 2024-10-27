«Безопасный» счет. «Сотрудник органов» похитил у 68-летней омички 150 тысяч рублей

Posted 27 октября, 06:30
Published 27 октября, 06:30
Modified 27 октября, 06:32
Updated 27 октября, 06:32
В пресс-службе управления МВД по Омской области рассказали об очередном случае телефонного мошенничества: несчастье, настигшее омичку, стало одним из 13 случаев дистанционного мошенничества за минувшие сутки.
Как отмечает представитель УМВД, злоумышленник связался с пострадавшей по телефону, представившись «сотрудником правоохранительных органов», и в ходе диалога убедил ее перевести все накопления на «безопасный счет» — якобы для сохранения сбережений.
Однако деньги исчезли — по информации уже настоящих сотрудников полиции, ущерб от действий мошенников в отношении пенсионерки составил 150 тысяч рублей — сейчас принимаются все необходимые меры для возвращения пропавших денег и установления абонента, совершившего мошеннический звонок.
Кроме того, за период с 26 по 27 октября представители МВД реагировали и на другие сообщения о правонарушениях: в отделы полиции поступило больше 800 заявлений и обращений, а в ходе их проверок было возбуждено 41 уголовное дело.
Также было пресечено 737 административных нарушений: большая их часть пришлась на пренебрежение ПДД, но были и куда более серьезные проступки — в течение суток были отстранены от управления авто 23 водителя, севшие за руль в состоянии опьянения.