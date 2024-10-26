В Омской области ожидаются проблемы с телевещанием

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупредила пользователей о том, что на следующей неделе возможны временные трудности с телевещанием. В пресс-центре омского филиала этой организации рассказали, что 30 октября ожидаются перебои с 09.00 до 15.00 в райцентре Большие Уки, а 29 октября с 11.00 до 17.00 — в селе Чебаклы. В обоих случаях речь идет о мультиплексах РТРС-1 и РТРС-2, к которым относятся телеканалы «Первый, „Россия 1“, „Россия 24“, „Пятница“, Рен-ТВ» и др.