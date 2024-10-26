gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 10:37

Published 26 октября, 10:37

Modified 26 октября, 10:37

Updated 26 октября, 10:37

Жителей Омской области предупредили о проблемах с телевещанием

В Омской области ожидаются проблемы с телевещанием

26 октября 2024, 10:37
Фото: 1MI

Жителей Омской области предупредили о проблемах с телевещанием

С перебоями придется смириться жителям сел Большие Уки и Чебаклы.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупредила пользователей о том, что на следующей неделе возможны временные трудности с телевещанием. В пресс-центре омского филиала этой организации рассказали, что 30 октября ожидаются перебои с 09.00 до 15.00 в райцентре Большие Уки, а 29 октября с 11.00 до 17.00 — в селе Чебаклы. В обоих случаях речь идет о мультиплексах РТРС-1 и РТРС-2, к которым относятся телеканалы «Первый, „Россия 1“, „Россия 24“, „Пятница“, Рен-ТВ» и др.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что на текущей неделе перечень населенных пунктов на территории Омской области, где ожидались перебои телевещания, включал около 10 названий, в том числе город Омск.

«Помехи» на телеэкранах: Омскую область ожидает неделя перебоев
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Развлечения#Телевещание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика