В Омской области ожидаются проблемы с телевещанием

Posted 26 октября, 10:37
Published 26 октября, 10:37
Modified 26 октября, 10:37
Updated 26 октября, 10:37
Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупредила пользователей о том, что на следующей неделе возможны временные трудности с телевещанием. В пресс-центре омского филиала этой организации рассказали, что 30 октября ожидаются перебои с 09.00 до 15.00 в райцентре Большие Уки, а 29 октября с 11.00 до 17.00 — в селе Чебаклы. В обоих случаях речь идет о мультиплексах РТРС-1 и РТРС-2, к которым относятся телеканалы «Первый, „Россия 1“, „Россия 24“, „Пятница“, Рен-ТВ» и др.
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — уточнили в пресс-службе.
Отметим, что на текущей неделе перечень населенных пунктов на территории Омской области, где ожидались перебои телевещания, включал около 10 названий, в том числе город Омск.