В Омске остались без электричества больше 100 домов

Posted 26 октября, 03:59
Published 26 октября, 03:59
Modified 26 октября, 07:32
Updated 26 октября, 07:32
Вчера, 25 октября, в Кировском округе Омска произошло масштабное отключение электроэнергии. Без электричества остались примерно 100 домов, расположенных на улицах Дмитриева, Конева, Перелета, Крупской и др. По данным телеграм-канала «Омский форум», компания «Омскэлектро» планировала завершить ремонтные работы к 22.00.
В последний раз Город55 писал о временных отключениях коммунальных благ 12 октября: тогда из-за сильного ветра наблюдались неполадки на теплосетях, в нескольких микрорайонах не было горячей воды, а в нескольких селах региона не было электричества.