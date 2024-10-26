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Posted 26 октября, 03:59

Published 26 октября, 03:59

Modified 26 октября, 07:32

Updated 26 октября, 07:32

На омском Левобережье остались без электричества больше 100 домов

В Омске остались без электричества больше 100 домов

26 октября 2024, 03:59
Фото: gorod55.ru

На омском Левобережье остались без электричества больше 100 домов

Ремонтные работы завершились в течение вечера.

Вчера, 25 октября, в Кировском округе Омска произошло масштабное отключение электроэнергии. Без электричества остались примерно 100 домов, расположенных на улицах Дмитриева, Конева, Перелета, Крупской и др. По данным телеграм-канала «Омский форум», компания «Омскэлектро» планировала завершить ремонтные работы к 22.00.

В последний раз Город55 писал о временных отключениях коммунальных благ 12 октября: тогда из-за сильного ветра наблюдались неполадки на теплосетях, в нескольких микрорайонах не было горячей воды, а в нескольких селах региона не было электричества.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Электричество#Новости
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