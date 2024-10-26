В Омске нашли подрядчика, который снесет аварийный дом в Амурском поселке

Posted 26 октября, 09:43
Published 26 октября, 09:43
Modified 26 октября, 09:43
Updated 26 октября, 09:43
Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Омска запланировало снос очередного аварийного дома. Речь идет о двухэтажном деревянном здании на 8 квартир на улице Арсеньева в Амурском поселке. По данным с сайта госзакупок, начальная цена контракта с подрядчиком составляла 1,37 млн рублей, и нашлось трое желающих.
В итоге УДХБ подписало контракт с предпринимательницей Ингой Шульпиной. Конечная цена составила 1,098 млн, то есть чиновникам удалось сэкономить 270 тысяч рублей.
Стоит отметить, что вокруг аварийных домов в Омске сложилась довольно острая ситуация. В ряде случаев администрацию упрекают в том, что от признания дома аварийным до его расселения и сноса проходит слишком много времени. Эт часто становится основанием для судебных тяжб.