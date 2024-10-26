В Омске нашли подрядчика, который снесет аварийный дом в Амурском поселке

Стоит отметить, что вокруг аварийных домов в Омске сложилась довольно острая ситуация. В ряде случаев администрацию упрекают в том, что от признания дома аварийным до его расселения и сноса проходит слишком много времени. Эт часто становится основанием для судебных тяжб.