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Posted 26 октября, 09:43

Published 26 октября, 09:43

Modified 26 октября, 09:43

Updated 26 октября, 09:43

В Омске нашли подрядчика для сноса аварийного дома на улице Арсеньева

В Омске нашли подрядчика, который снесет аварийный дом в Амурском поселке

26 октября 2024, 09:43
Фото: 1MI

В Омске нашли подрядчика для сноса аварийного дома на улице Арсеньева

Бюджету это обойдется в миллион рублей с небольшим.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Омска запланировало снос очередного аварийного дома. Речь идет о двухэтажном деревянном здании на 8 квартир на улице Арсеньева в Амурском поселке. По данным с сайта госзакупок, начальная цена контракта с подрядчиком составляла 1,37 млн рублей, и нашлось трое желающих.

В итоге УДХБ подписало контракт с предпринимательницей Ингой Шульпиной. Конечная цена составила 1,098 млн, то есть чиновникам удалось сэкономить 270 тысяч рублей.

Стоит отметить, что вокруг аварийных домов в Омске сложилась довольно острая ситуация. В ряде случаев администрацию упрекают в том, что от признания дома аварийным до его расселения и сноса проходит слишком много времени. Эт часто становится основанием для судебных тяжб.

В омском ДЖП упрекнули прокуратуру за интерес к аварийным домам
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#Николай Эйхвальд#Омск#Аварийные дома#Новости#УДХБ
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