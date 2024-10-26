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Posted 26 октября, 05:57

Published 26 октября, 05:57

Modified 26 октября, 07:30

Updated 26 октября, 07:30

Андрея Хафизова назначили заместителем главы минтранса Омской области

В минтрансе Омской области появился новый заместитель министра

26 октября 2024, 05:57
Фото: 1MI

Андрея Хафизова назначили заместителем главы минтранса Омской области

Прежде Хафизов руководил компанией, которая готовится строить платный мост через Омь.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 24 октября распоряжение о новом назначении. Согласно этому документу, заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области становится Андрей Хафизов. Он назначен на год с испытательным сроком в 1 месяц.

До сентября текущего года Хафизов руководил сразу двумя компаниями: «ИнфраГЧП-А» (это концессионер Северного потока) и «ИФР-Омь» (эта фирма намеревается строить платный мост через Омь). Еще раньше он был председателем профсоюзной организации Управления дорожного хозяйства Омской области, во главе которого тогда стоял Динар Курманов (сейчас вице-губернатор).

Курманов перестал быть главой омского минтранса с переходом на пост вице-губернатора
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#Николай Эйхвальд#Новости#Назначения#Минтранс#Андрей Хафизов
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