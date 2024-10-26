В минтрансе Омской области появился новый заместитель министра

Posted 26 октября, 05:57
Published 26 октября, 05:57
Modified 26 октября, 07:30
Updated 26 октября, 07:30
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 24 октября распоряжение о новом назначении. Согласно этому документу, заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области становится Андрей Хафизов. Он назначен на год с испытательным сроком в 1 месяц.
До сентября текущего года Хафизов руководил сразу двумя компаниями: «ИнфраГЧП-А» (это концессионер Северного потока) и «ИФР-Омь» (эта фирма намеревается строить платный мост через Омь). Еще раньше он был председателем профсоюзной организации Управления дорожного хозяйства Омской области, во главе которого тогда стоял Динар Курманов (сейчас вице-губернатор).