Проводы в новый этап. Жители Омского муниципального района отметили «День призывника»

Торжественная часть мероприятия плавно переросла и в концертную программу: гости «Дня призывника» познакомились с творчеством коллективов Омского муниципального района — ансамблем «Конфетти» и вокалистами Сибирского районного дома культуры. Однако праздник имел и огромное практическое значение: после завершения основной программы, к призывникам обратилась Елена Сорочинская — начальнику отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Омской области по Омскому району, а после Елена Геннадьевна провела и вручение повесток.