gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября 2024, 03:59

Published 26 октября 2024, 03:59

Modified 26 октября 2024, 04:01

Updated 26 октября 2024, 04:01

Проводы в новый этап. Жители Омского муниципального района отметили «День призывника»

26 октября 2024, 03:59
Традиционные для жителей Омского района проводы молодых людей в армию состоялись в зале заседаний администрации района: будущие защитники Родины получили памятные сувениры, а также напутствия и пожелания от ветеранов района.

«День призывника» — уже традиционное для Омского муниципального района мероприятие, ставшее своеобразными проводами для молодых людей, которым предстоит отправка на воинскую службу по призыву. В этом году сложившийся порядок вещей остался неизменным — 24 октября зал заседаний администрации Омского района принял как уже опытных ветеранов муниципалитета, так и будущих новобранцев.

Приветственные слова и свои добрые пожелания для призывников озвучили как представители районной администрации, так и казачьих и ветеранских организаций муниципалитета: первый заместитель главы района Александр Плукчи, председатель районного отделения областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Татьяна Бастрон, ветеран боевых действий при охране Таджико-Афганской границы и начальник пограничной заставы, полковник запаса Сергей Каримов, а также глава Совета старейшин районного казачьего общества Омского отдела Сибирского казачества, есаул Павел Ефимович Кокухин.

Торжественная часть мероприятия плавно переросла и в концертную программу: гости «Дня призывника» познакомились с творчеством коллективов Омского муниципального района — ансамблем «Конфетти» и вокалистами Сибирского районного дома культуры. Однако праздник имел и огромное практическое значение: после завершения основной программы, к призывникам обратилась Елена Сорочинская — начальнику отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Омской области по Омскому району, а после Елена Геннадьевна провела и вручение повесток.

Хоть многим юношам и предстоит пока что только явка в военкомат, но небольшая часть домашнего тепла всегда будет с ними — изюминкой «Дня призывника» стало вручение «виновникам торжества» памятных сувениров: жетонов с напоминанием о малой родине.

Как отметили в пресс-службе районной администрации, памятные подарки получили 42 призывника. Однако по данным на 23 октября, на воинскую службу по призыву уже было направлено 137 уроженцев Омского района.

«По зову сердца». Омский муниципальный район отправил в ЛНР 8-й гуманитарный конвой
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омск#Ветераны#Армия#Новости#Призывники#Призыв#Военкомат#Повестки#Военная служба#День призывника#Юноши
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика