По-прежнему выше нуля: омичам пообещали пасмурную погоду с дождями и снегом

Омские синоптики прогнозируют осеннюю погоду на всю следующую неделю. По данным Гисметео, дневная температура не будет опускаться ниже 4-6 градусов тепла, но будет пасмурно. Начиная с воскресенья, будут идти дожди (в понедельник 28 октября еще и со снегом), и только в пятницу и воскресенье, 1 и 3 ноября соответственно, не будет осадков.