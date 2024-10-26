По-прежнему выше нуля: омичам пообещали пасмурную погоду с дождями и снегом

Posted 26 октября, 07:14
Published 26 октября, 07:14
Modified 26 октября, 07:30
Updated 26 октября, 07:30
Омские синоптики прогнозируют осеннюю погоду на всю следующую неделю. По данным Гисметео, дневная температура не будет опускаться ниже 4-6 градусов тепла, но будет пасмурно. Начиная с воскресенья, будут идти дожди (в понедельник 28 октября еще и со снегом), и только в пятницу и воскресенье, 1 и 3 ноября соответственно, не будет осадков.
Яндекс. Погода тоже прогнозирует дожди, а на 29 октября и 1 ноября обещает снегопады. При этом температура, по данным этого сервиса, будет ниже — только 2-4 градуса тепла. Самым теплым днем недели, по обеим версиям, станет воскресенье, 3 ноября.
Город55 уже писал о том, что 4 ноября, в День народного единства, в Омске ожидается прохладная и пасмурная погода.