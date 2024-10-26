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Posted 26 октября, 07:14

Published 26 октября, 07:14

Modified 26 октября, 07:30

Updated 26 октября, 07:30

Омичам пообещали пасмурную погоду с дождями и снегом на всю следующую неделю

По-прежнему выше нуля: омичам пообещали пасмурную погоду с дождями и снегом

26 октября 2024, 07:14
Фото: 1MI

Омичам пообещали пасмурную погоду с дождями и снегом на всю следующую неделю

Наступление зимы пока откладывается.

Омские синоптики прогнозируют осеннюю погоду на всю следующую неделю. По данным Гисметео, дневная температура не будет опускаться ниже 4-6 градусов тепла, но будет пасмурно. Начиная с воскресенья, будут идти дожди (в понедельник 28 октября еще и со снегом), и только в пятницу и воскресенье, 1 и 3 ноября соответственно, не будет осадков.

Яндекс. Погода тоже прогнозирует дожди, а на 29 октября и 1 ноября обещает снегопады. При этом температура, по данным этого сервиса, будет ниже — только 2-4 градуса тепла. Самым теплым днем недели, по обеим версиям, станет воскресенье, 3 ноября.

Город55 уже писал о том, что 4 ноября, в День народного единства, в Омске ожидается прохладная и пасмурная погода.

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#Николай Эйхвальд#Погода#Омск#Омская область#Новости
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