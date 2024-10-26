«Надеюсь, мы будем побеждать»: Райан Спунер прокомментировал возвращение в «Авангард»

Хоккеист, по его словам, получил ряд предложений в межсезонье, но все отверг: он хотел не уехать в Европу, а остаться в КХЛ. Спуннер предпочитает не зацикливаться на том, что весной его «попросили» из «Авангарда»: по его словам, «это бизнес, не нужно принимать все близко к сердцу». Есть только частные трудности, связанные с более поздним включением в процесс.