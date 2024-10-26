«Надеюсь, мы будем побеждать»: Райан Спунер прокомментировал возвращение в «Авангард»

Posted 26 октября, 08:21
Published 26 октября, 08:21
Modified 26 октября, 08:21
Updated 26 октября, 08:21
В 2024 году довольно драматично сложилась история хоккейного форварда из Канады Райана Спунера. Весной руководство «Авангарда» решило не продлевать контракт со спортсменом, в межсезонье тот не нашел новый клуб, а осенью снова получил приглашение из Омска. Теперь Спунер опять играет за «Авангард». На портале «Чемпионат» вышло большое интервью со спортсменом.
«Я был счастлив, что удалось определиться с командой, что удалось вернуться, потому что многих ребят знаю, со многими играл в прошлом году, — рассказал Спунер в самом начале. — Ждал дома, было непонятно, куда поеду, и очень рад, что всё разрешилось. Надеюсь, „Авангард“ исправит сложившуюся ситуацию, и мы будем побеждать…».
Хоккеист, по его словам, получил ряд предложений в межсезонье, но все отверг: он хотел не уехать в Европу, а остаться в КХЛ. Спуннер предпочитает не зацикливаться на том, что весной его «попросили» из «Авангарда»: по его словам, «это бизнес, не нужно принимать все близко к сердцу». Есть только частные трудности, связанные с более поздним включением в процесс.
«Тот факт, что присоединился к команде позже, приводит к тому, что я отстаю от остальных, — констатировал Спуннер. — Но я работаю дополнительно, чтобы вернуться в оптимальную форму и набрать кондиции. Просто иду шаг за шагом, вперёд далеко не заглядываю».
Еще одна проблема связана с отсутствием на льду Ткачева и Буше: в связке с ними Спуннер откатал предыдущий сезон, причем порой добивался великолепных результатов.
«Понятно, что без них очень непросто выигрывать матчи, успешно двигаться по сезону, — признал хоккеист. — Вообще, хочу сказать, что крайне редко возникает такая „химия“ внутри звена, какая была у нас в прошлом году. Мы действительно получали удовольствие от игры. Когда увидел, что ребята травмированы, то понял, что будет тяжело, но это хоккей, травмы случаются».
По мнению Спуннера, проблемы, возникшие у «Авангарда» в текущем сезоне, вполне решаемы.
«В команде много перемен произошло, обновился состав серьёзно, — напомнил спортсмен. — Когда такое происходит, необходимо время, чтобы появилась сыгранность в звеньях, „химия“. Посмотрите на тот же „Нэшвилл“ в НХЛ. Кроме того, мы очень много пропускаем, что нетипично для „Авангарда“. Если мы все будем строже действовать в обороне, то ситуацию исправим».
Напомним: сейчас в сети активно обсуждается, кто может занять пост главного тренера «Авангарда», если Сергей Звягин сложит свои полномочия. В числе возможных вариантов канадец Жерар Галлан и спортивный директор чемпионского «Металлурга»Сергей Гомоляко.