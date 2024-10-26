gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 11:43

Published 26 октября, 11:43

Modified 26 октября, 12:13

Updated 26 октября, 12:13

В ЗАГСе рассказали, какие имена омичи чаще всего дают детям

Дамиан и Белослава: как омичи называют своих детей

26 октября 2024, 11:43
Фото: 1MI

В ЗАГСе рассказали, какие имена омичи чаще всего дают детям

Популярность сохраняют имена София, Анна, Михаил, Артем.

На портале ЗАГС появились новые данные о том, какие имена получают новорожденные омичи от своих родителей. Специалисты сообщают, что самые популярные имена все те же: у мальчиков Михаил, Артем, Александр, Максим, Тимофей, у девочек — София, Анна, Ева, Мария, Варвара.

Здесь же приводятся и самые редкие имена. Девочкам в Омске и области иногда дают имена Белослава, Лиля, Софи, Ума, Евдокия; мальчикам — Дамиан, Жалгас, Фархат, Адилет, Раиль.

Напомним: когда данные об именах обновились в предыдущий раз, в списке редких имен фигурировали Акулина, Серафима, Матрона. Список самых распространенных имен остается относительно стабильным в течение долгого времени.

Акулина, Матвей и Матрона: как омичи называют детей в 2024 году
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#ЗАГС#Имена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика