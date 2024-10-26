Дамиан и Белослава: как омичи называют своих детей

Posted 26 октября, 11:43
Published 26 октября, 11:43
Modified 26 октября, 12:13
Updated 26 октября, 12:13
На портале ЗАГС появились новые данные о том, какие имена получают новорожденные омичи от своих родителей. Специалисты сообщают, что самые популярные имена все те же: у мальчиков Михаил, Артем, Александр, Максим, Тимофей, у девочек — София, Анна, Ева, Мария, Варвара.
Здесь же приводятся и самые редкие имена. Девочкам в Омске и области иногда дают имена Белослава, Лиля, Софи, Ума, Евдокия; мальчикам — Дамиан, Жалгас, Фархат, Адилет, Раиль.
Напомним: когда данные об именах обновились в предыдущий раз, в списке редких имен фигурировали Акулина, Серафима, Матрона. Список самых распространенных имен остается относительно стабильным в течение долгого времени.