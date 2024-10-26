Дамиан и Белослава: как омичи называют своих детей

На портале ЗАГС появились новые данные о том, какие имена получают новорожденные омичи от своих родителей. Специалисты сообщают, что самые популярные имена все те же: у мальчиков Михаил, Артем, Александр, Максим, Тимофей, у девочек — София, Анна, Ева, Мария, Варвара.