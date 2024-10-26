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Posted 26 октября, 08:43

Published 26 октября, 08:43

Modified 26 октября, 09:49

Updated 26 октября, 09:49

Ремонт теплосетей на Космическом проспекте стал причиной для шуток в соцсетях

«Бесплатный бассейн с теплой водой»: омичи шутят в соцсетях из-за уличного ремонта

26 октября 2024, 08:43
Фото: «Аварийный Омск»

Ремонт теплосетей на Космическом проспекте стал причиной для шуток в соцсетях

В мэрии пообещали «принять все необходимые меры».

В одном из популярных омских пабликов на сайте «ВКонтакте» появилось фото с Космического проспекта, на котором запечатлены последствия аварии на теплосетях. На снимке виден заполненный водой и огороженный желтой лентой провал в асфальте, в который с разных сторон уходят трубы.

«Внимание! Только в Омске! — пишет автор поста. — Бесплатный открытый бассейн с теплой водой! Справка от врача не требуется!».

Комментаторы тоже отзываются о ситуации в юмористическом духе. Один из них предложил поставить рядом «ларек с шаурмой и напитками», другой уточняет, что справку врач даст после посещения нового бассейна. Кто-то уже изъявил готовность выехать на место всем коллективом и задал единственный уточняющий вопрос — не требуют ли в бассейне шапочку?

Отметилась в комментариях и городская администрация.

«Камера в ремонте, работы продолжаются, — пишет она. — Информация передана в округ. Специалисты „Тепловой компании“ в срок до 28 октября проведут обследование и примут все необходимые меры».

Отметим, что аварии на разного рода коммуникациях происходят в Омске регулярно: уровень износа очень высок. Неудивительно, что многие горожане предпочитают реагировать на это с юмором.

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#Николай Эйхвальд#Ремонт#Омск#Соцсети#Новости
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