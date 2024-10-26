«Бесплатный бассейн с теплой водой»: омичи шутят в соцсетях из-за уличного ремонта

Комментаторы тоже отзываются о ситуации в юмористическом духе. Один из них предложил поставить рядом «ларек с шаурмой и напитками», другой уточняет, что справку врач даст после посещения нового бассейна. Кто-то уже изъявил готовность выехать на место всем коллективом и задал единственный уточняющий вопрос — не требуют ли в бассейне шапочку?