«Бесплатный бассейн с теплой водой»: омичи шутят в соцсетях из-за уличного ремонта

Posted 26 октября, 08:43
Published 26 октября, 08:43
Modified 26 октября, 09:49
Updated 26 октября, 09:49
В одном из популярных омских пабликов на сайте «ВКонтакте» появилось фото с Космического проспекта, на котором запечатлены последствия аварии на теплосетях. На снимке виден заполненный водой и огороженный желтой лентой провал в асфальте, в который с разных сторон уходят трубы.
«Внимание! Только в Омске! — пишет автор поста. — Бесплатный открытый бассейн с теплой водой! Справка от врача не требуется!».
Комментаторы тоже отзываются о ситуации в юмористическом духе. Один из них предложил поставить рядом «ларек с шаурмой и напитками», другой уточняет, что справку врач даст после посещения нового бассейна. Кто-то уже изъявил готовность выехать на место всем коллективом и задал единственный уточняющий вопрос — не требуют ли в бассейне шапочку?
Отметилась в комментариях и городская администрация.
«Камера в ремонте, работы продолжаются, — пишет она. — Информация передана в округ. Специалисты „Тепловой компании“ в срок до 28 октября проведут обследование и примут все необходимые меры».
Отметим, что аварии на разного рода коммуникациях происходят в Омске регулярно: уровень износа очень высок. Неудивительно, что многие горожане предпочитают реагировать на это с юмором.