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Posted 26 октября, 14:05

Published 26 октября, 14:05

Modified 26 октября, 14:05

Updated 26 октября, 14:05

Бесплатный бассейн, новый чиновник и продолжение осени. Омск сегодня

Бесплатный бассейн, новый чиновник и продолжение осени. Омск сегодня

26 октября 2024, 14:05
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи смеются (некоторые сквозь слезы) над ремонтом теплосетей и его последствиями.

В соцсетях появилось объявление о том, что на Космическом проспекте открыт «бесплатный теплый бассейн». Речь о провале в асфальте, который связан с ремонтом теплосетей. Комментаторы соревнуются в остроумии, мэрия обещает «принять необходимые меры». Кстати, губернатор уже дал городу поручение — разобраться с последствиями ремонта до наступления зимы, а то «город разрыт весь».

«Бесплатный бассейн с теплой водой»: омичи шутят в соцсетях из-за уличного ремонта
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Новость №2. Назначен новый заместитель министра транспорта.

В областном правительстве появился новый сотрудник — замглавы минтранса Андрей Хафизов. Еще недавно он руководил одновременно 2 компаниями (концессионером Северного обезда и фирмой, которая собирается строить платный мост через Омь), но теперь работа у него только одна. Формально — всего на год (потом контракт продлят, если все будет в порядке). Кстати, главы в минтрансе до сих пор нет, и это увеличивает объем ответственности.

В минтрансе Омской области появился новый заместитель министра
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Новость №3. Омичам пообещали плюсовую температуру на всю следующую неделю.

Погода в Омске в ближайшую неделю будет относительно теплой (от 2 до 6 градусов выше нуля), но пасмурной, с дождями, а иногда и со снегом. Синоптики пообещали, что переход к зиме будет щадящим и не закончится до следующего воскресенья.

По-прежнему выше нуля: омичам пообещали пасмурную погоду с дождями и снегом
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#Николай Эйхвальд#Омск#Итоги дня
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