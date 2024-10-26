Бесплатный бассейн, новый чиновник и продолжение осени. Омск сегодня

В областном правительстве появился новый сотрудник — замглавы минтранса Андрей Хафизов. Еще недавно он руководил одновременно 2 компаниями (концессионером Северного обезда и фирмой, которая собирается строить платный мост через Омь), но теперь работа у него только одна. Формально — всего на год (потом контракт продлят, если все будет в порядке). Кстати, главы в минтрансе до сих пор нет, и это увеличивает объем ответственности.