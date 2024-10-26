Бесплатный бассейн, новый чиновник и продолжение осени. Омск сегодня

Posted 26 октября, 14:05
Published 26 октября, 14:05
Modified 26 октября, 14:05
Updated 26 октября, 14:05
Новость №1. Омичи смеются (некоторые сквозь слезы) над ремонтом теплосетей и его последствиями.
В соцсетях появилось объявление о том, что на Космическом проспекте открыт «бесплатный теплый бассейн». Речь о провале в асфальте, который связан с ремонтом теплосетей. Комментаторы соревнуются в остроумии, мэрия обещает «принять необходимые меры». Кстати, губернатор уже дал городу поручение — разобраться с последствиями ремонта до наступления зимы, а то «город разрыт весь».
Новость №2. Назначен новый заместитель министра транспорта.
В областном правительстве появился новый сотрудник — замглавы минтранса Андрей Хафизов. Еще недавно он руководил одновременно 2 компаниями (концессионером Северного обезда и фирмой, которая собирается строить платный мост через Омь), но теперь работа у него только одна. Формально — всего на год (потом контракт продлят, если все будет в порядке). Кстати, главы в минтрансе до сих пор нет, и это увеличивает объем ответственности.
Новость №3. Омичам пообещали плюсовую температуру на всю следующую неделю.
Погода в Омске в ближайшую неделю будет относительно теплой (от 2 до 6 градусов выше нуля), но пасмурной, с дождями, а иногда и со снегом. Синоптики пообещали, что переход к зиме будет щадящим и не закончится до следующего воскресенья.