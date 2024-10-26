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Posted 26 октября, 05:13

Published 26 октября, 05:13

Modified 26 октября, 07:31

Updated 26 октября, 07:31

Омские медики отчитались о работе санитарной авиации

1700 вылетов к пациентам: в Омске рассказали о работе санитарной авиации

26 октября 2024, 05:13
Фото: Минздрав Омской области

Омские медики отчитались о работе санитарной авиации

Подведены промежуточные итоги нацпроекта «Здравоохранение».

Руководство минздрава Омской области провело совместно с Росздравнадзором и федеральным инспектором по Омской области Сергеем Сорокоумовым совещание, на котором обсуждались промежуточные итоги реализации национального проекта «Здравоохранение». Речь шла, в частности, о работе санитарной авиации.

За 6 лет существования нацпроекта омские медики 1700 раз вылетали на помощь пациентам в отдаленные районы Омской области. Для этих целей используются вертолеты среднего класса типа МИ-8МТ (отечественного производства). В них есть все, что нужно, чтобы оказывать пациентам помощь во время полета: аппарат ИВЛ, кислородные баллоны, дефибриллятор, специальные боксы для перевозки и многое другое.

Вылеты осуществляют медики из Территориального центра медицины катастроф, Областной клинической больницы и Областной детской клинической больницы. В среднем делается от 5 до 10 вылетов в неделю.

«Наиболее частые поводы — острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, требующие стентирования в условиях региональных сосудистых центров, острое нарушение мозгового кровообращения», — рассказал Максим Сирота, заведующий отделением экстренной и консультативной помощи ОКБ. Другие причины для экстренной перевозки пациента в городские больницы — осложнения беременности и родов, множественные травмы, острые заболевания у детей.

За один только 2023 год санитарная авиация совершила 414 вылетов. В общей сложности было эвакуировано 545 пациентов, в том числе 79 детей.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Новости#Санитарная авиация
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