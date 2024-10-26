1700 вылетов к пациентам: в Омске рассказали о работе санитарной авиации

Posted 26 октября, 05:13
Published 26 октября, 05:13
Modified 26 октября, 07:31
Updated 26 октября, 07:31
Руководство минздрава Омской области провело совместно с Росздравнадзором и федеральным инспектором по Омской области Сергеем Сорокоумовым совещание, на котором обсуждались промежуточные итоги реализации национального проекта «Здравоохранение». Речь шла, в частности, о работе санитарной авиации.
За 6 лет существования нацпроекта омские медики 1700 раз вылетали на помощь пациентам в отдаленные районы Омской области. Для этих целей используются вертолеты среднего класса типа МИ-8МТ (отечественного производства). В них есть все, что нужно, чтобы оказывать пациентам помощь во время полета: аппарат ИВЛ, кислородные баллоны, дефибриллятор, специальные боксы для перевозки и многое другое.
Вылеты осуществляют медики из Территориального центра медицины катастроф, Областной клинической больницы и Областной детской клинической больницы. В среднем делается от 5 до 10 вылетов в неделю.
«Наиболее частые поводы — острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, требующие стентирования в условиях региональных сосудистых центров, острое нарушение мозгового кровообращения», — рассказал Максим Сирота, заведующий отделением экстренной и консультативной помощи ОКБ. Другие причины для экстренной перевозки пациента в городские больницы — осложнения беременности и родов, множественные травмы, острые заболевания у детей.
За один только 2023 год санитарная авиация совершила 414 вылетов. В общей сложности было эвакуировано 545 пациентов, в том числе 79 детей.