1700 вылетов к пациентам: в Омске рассказали о работе санитарной авиации

За 6 лет существования нацпроекта омские медики 1700 раз вылетали на помощь пациентам в отдаленные районы Омской области. Для этих целей используются вертолеты среднего класса типа МИ-8МТ (отечественного производства). В них есть все, что нужно, чтобы оказывать пациентам помощь во время полета: аппарат ИВЛ, кислородные баллоны, дефибриллятор, специальные боксы для перевозки и многое другое.