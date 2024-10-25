Звезда «Отчаянных домохозяек» спасла «Джона Уика» от неминуемого провала

Отметим, что тогда ситуация была не самой удачной: режиссеры и Киану Ривз уже вложили в картину свои сбережения. Они верили в проект настолько сильно, что не скупились на любые суммы. К ним также присоединился продюсер Бэзил Иванык, который обналичил три свои кредитные карты, чтобы вложиться в съемки.