Звезда «Отчаянных домохозяек» спасла «Джона Уика» от неминуемого провала

Posted 25 октября, 11:31
Published 25 октября, 11:31
Modified 25 октября, 11:35
Updated 25 октября, 11:35
Режиссеры Чад Стахелски и Дэвид Лейтч рассказали невероятную историю спасения первой части боевика «Джон Уик». Оказалось, что съемки могли не состояться, если бы звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория не пожертвовала шесть миллионов долларов за 24 часа до начала работы.
«До начала съемок оставалось меньше недели, и нам не хватало почти 6 миллионов долларов. Мы работали с независимыми спонсорами, и один из них не смог вовремя собрать деньги», — поделился Стахелски с изданием Business Insider.
Отметим, что тогда ситуация была не самой удачной: режиссеры и Киану Ривз уже вложили в картину свои сбережения. Они верили в проект настолько сильно, что не скупились на любые суммы. К ним также присоединился продюсер Бэзил Иванык, который обналичил три свои кредитные карты, чтобы вложиться в съемки.
Однако даже этого не хватало, тогда компания CAA выдвинула последний вариант спасения — предложить некоторым из актеров вложиться в ленту. И это сработало.
«Ева пришла на помощь и перевела деньги меньше чем за 24 часа до того, как нам пришлось бы закрыть проект. После съемок Бэзил пригласил нас на ужин и между делом сказал: „Кстати, забавная история, знаете, кто вас профинансировал? Ева Лонгория“. Мы такие: „Что?!“» — рассказал режиссер.
После этого Стахелски и Лейтч пригласили Лонгорию на обед и поблагодарили за спасение «Джона Уика».
«Она смеялась и говорила: „Я не думала, что это сработает“», — вспомнил один из режиссеров.
Лейтч также признался, что позже, уже после начала съемок, Ева Лонгория призналась ему, что вложение денег в «Джона Уика» было «лучшей тратой в ее жизни». Создатели фильма рассказали, что были бы рады снять Лонгорию в новом фильме вселенной.
Первая часть остросюжетного боевика вышла на экраны в 2014 году. Картина быстро стала хитом и положила начало экшн-франшизе из четырех фильмов. «Джон Уик» оценили по достоинству жители разных частей земного шара, к 2023 году общий кассовый сбор по всему миру превысил один миллиард долларов, самой прибыльной частью стал «Джон Уик-4», который собрал в прокате более 425,3 млн долларов.
Источник: daily.afisha.ru