Вечером пятницы на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

На левобережье проблемы с движением возникли на улицах Волгоградской, Конева и 3-й Енисейской, на 70 лет Октября продолжительная пробка образовалась сразу из-за трех аварий рядом с остановкой «Поворотная». В Нефтяниках заторы возникли на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Королева, а также проспекте Менделеева.