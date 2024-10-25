Вечером пятницы на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

Posted 25 октября, 12:11
Published 25 октября, 12:11
Modified 25 октября, 12:14
Updated 25 октября, 12:14
В последний рабочий день недели городские магистрали снова погрязли в заторах. По данным приложения «Яндекс Карты», пробки в разных районах города достигают 8 баллов. Ситуацию также осложняют ДТП.
Самые продолжительные пробки сейчас на улицах Гагарина, Пушкина, Масленникова и Фрунзе. «Бордовым» в картах также просвечены участки проспекта Карла Маркса, улиц Думской, Орджоникидзе и Герцена. На Красном Пути затор случился из-за ДТП в районе «Серебряного берега».
На левобережье проблемы с движением возникли на улицах Волгоградской, Конева и 3-й Енисейской, на 70 лет Октября продолжительная пробка образовалась сразу из-за трех аварий рядом с остановкой «Поворотная». В Нефтяниках заторы возникли на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Королева, а также проспекте Менделеева.