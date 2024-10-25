gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 12:11

Published 25 октября, 12:11

Modified 25 октября, 12:14

Updated 25 октября, 12:14

Иллюстрация

Вечером пятницы на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

25 октября 2024, 12:11
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Самыми загруженными оказались центральные магистрали.

В последний рабочий день недели городские магистрали снова погрязли в заторах. По данным приложения «Яндекс Карты», пробки в разных районах города достигают 8 баллов. Ситуацию также осложняют ДТП.

Самые продолжительные пробки сейчас на улицах Гагарина, Пушкина, Масленникова и Фрунзе. «Бордовым» в картах также просвечены участки проспекта Карла Маркса, улиц Думской, Орджоникидзе и Герцена. На Красном Пути затор случился из-за ДТП в районе «Серебряного берега».

На левобережье проблемы с движением возникли на улицах Волгоградской, Конева и 3-й Енисейской, на 70 лет Октября продолжительная пробка образовалась сразу из-за трех аварий рядом с остановкой «Поворотная». В Нефтяниках заторы возникли на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Королева, а также проспекте Менделеева.

Фото: Яндекс Карты

Напомним, что в начале месяца на омских дорогах часто случались заторы из-за снега.

Облака и ветер: какая погода ждет омичей в ближайшие дни
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика