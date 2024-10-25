Вблизи морга. В Омске на Нахимова появится высокотехнологичный центр протезирования

Posted 25 октября, 08:18
Published 25 октября, 08:18
Modified 25 октября, 08:20
Updated 25 октября, 08:20
Городу55 стало известно, где в Омске появится модульный центр высокотехнологичного протезирования АО «ЦИТО», строительство которого губернатор Виталий Хоценко анонсировал в мае 2024 года. Под новый медцентр, в котором будут проходить реабилитацию не только омичи, но и участники СВО со всей Сибири и Урала, отвели участок на Нахимова.
Модульное здание возведут на территории Городской клинической больницы №11. Помимо поликлиники там находятся здания морга, гаража и хозкорпуса.
Перед началом строительства участок площадью 11888 кв. м освободят от 155 аварийных деревьев и 4900 «квадратов» поросли. Вырубку, за согласованием которого бюджетное учреждение Омской области «Автобаза здравоохранения» обратилось в «зеленую комиссию», уже одобрили.
Ранее, напомним, Город55 публиковал эмоциональное высказывание омички о бесконечных вырубках. Женщина называет себя «адвокатом омских деревьев».