Вблизи морга. В Омске на Нахимова появится высокотехнологичный центр протезирования

Городу55 стало известно, где в Омске появится модульный центр высокотехнологичного протезирования АО «ЦИТО», строительство которого губернатор Виталий Хоценко анонсировал в мае 2024 года. Под новый медцентр, в котором будут проходить реабилитацию не только омичи, но и участники СВО со всей Сибири и Урала, отвели участок на Нахимова.