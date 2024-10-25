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Posted 25 октября, 08:18

Published 25 октября, 08:18

Modified 25 октября, 08:20

Updated 25 октября, 08:20

Иллюстрация

Вблизи морга. В Омске на Нахимова появится высокотехнологичный центр протезирования

25 октября 2024, 08:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

Вблизи омского морга на Нахимова построят центр протезирования

Новое модульное здание разместится на территории больничного городка в Амурском поселке.

Городу55 стало известно, где в Омске появится модульный центр высокотехнологичного протезирования АО «ЦИТО», строительство которого губернатор Виталий Хоценко анонсировал в мае 2024 года. Под новый медцентр, в котором будут проходить реабилитацию не только омичи, но и участники СВО со всей Сибири и Урала, отвели участок на Нахимова.

Модульное здание возведут на территории Городской клинической больницы №11. Помимо поликлиники там находятся здания морга, гаража и хозкорпуса.

Участок, где построят центр протезированияУчасток, где построят центр протезирования
Участок, где построят центр протезирования. Фото: Роскадастр

Перед началом строительства участок площадью 11888 кв. м освободят от 155 аварийных деревьев и 4900 «квадратов» поросли. Вырубку, за согласованием которого бюджетное учреждение Омской области «Автобаза здравоохранения» обратилось в «зеленую комиссию», уже одобрили.

Ранее, напомним, Город55 публиковал эмоциональное высказывание омички о бесконечных вырубках. Женщина называет себя «адвокатом омских деревьев».

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Строительство#Вырубка деревьев#Больница#Медицина#Новости#Зеленая комиссия#Протезирование
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