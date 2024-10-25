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Posted 25 октября, 14:43

Published 25 октября, 14:43

Modified 25 октября, 14:46

Updated 25 октября, 14:46

В Омске вынесли приговор египтянину, который нанял киллера для жены

В Омске вынесли приговор египтянину, который нанял киллера для жены

25 октября 2024, 14:43
Фото: Прокуратура Омской области
Мужчину приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сегодня Куйбышевский районный суд вынес приговор 42-летнему египтянину, который был признан виновным в организации убийства по найму из корыстных побуждений (чч. 3, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Суд установил, что мужчина решил заказать киллера для своей бывшей жены, так как не хотел отдавать ей дочь и делить совместно нажитое имущество. Ранее Город55 писал, что стало причиной развода пары. Чтобы экс-супруга не претендовала ни на ребенка, ни на квартиру и автомобили, египтянин обратился к своему знакомому и предложил за деньги убить женщину.

Однако знакомый решил не становиться соучастником преступления и рассказал обо всем полиции. После чего правоохранители разыграли сценку: полицейский под видом киллера встретился с заказчиком и обсудил цену сделки. За жену подсудимый был готов запалить 700 тысяч рублей, а за убийство еще одной женщины 1,5 млн рублей. После этого сотрудники полиции и УФСБ инсценировали убийство экс-супруги мужчины и отправили ему фальшивые фото. Египтянина удалось задержать в момент передачи денег.

В суде мужчина не признал вину и утверждал, что не хотел никого убивать и это был лишь розыгрыш. В результате суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы и обязал выплатить 500 тысяч рублей бывшей жене и 250 тысяч рублей знакомой женщине в качестве компенсации морального ущерба.

Взял деньги и ушел. Омич нанял киллера, чтобы не делить с женой имущество при разводе
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Приговор#Новости#Приговор суда#Оглашение приговора
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