В Омске вынесли приговор египтянину, который нанял киллера для жены

Posted 25 октября, 14:43
Published 25 октября, 14:43
Modified 25 октября, 14:46
Updated 25 октября, 14:46
Сегодня Куйбышевский районный суд вынес приговор 42-летнему египтянину, который был признан виновным в организации убийства по найму из корыстных побуждений (чч. 3, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Суд установил, что мужчина решил заказать киллера для своей бывшей жены, так как не хотел отдавать ей дочь и делить совместно нажитое имущество. Ранее Город55 писал, что стало причиной развода пары. Чтобы экс-супруга не претендовала ни на ребенка, ни на квартиру и автомобили, египтянин обратился к своему знакомому и предложил за деньги убить женщину.
Однако знакомый решил не становиться соучастником преступления и рассказал обо всем полиции. После чего правоохранители разыграли сценку: полицейский под видом киллера встретился с заказчиком и обсудил цену сделки. За жену подсудимый был готов запалить 700 тысяч рублей, а за убийство еще одной женщины 1,5 млн рублей. После этого сотрудники полиции и УФСБ инсценировали убийство экс-супруги мужчины и отправили ему фальшивые фото. Египтянина удалось задержать в момент передачи денег.
В суде мужчина не признал вину и утверждал, что не хотел никого убивать и это был лишь розыгрыш. В результате суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы и обязал выплатить 500 тысяч рублей бывшей жене и 250 тысяч рублей знакомой женщине в качестве компенсации морального ущерба.