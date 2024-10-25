В Омске вынесли приговор египтянину, который нанял киллера для жены

Однако знакомый решил не становиться соучастником преступления и рассказал обо всем полиции. После чего правоохранители разыграли сценку: полицейский под видом киллера встретился с заказчиком и обсудил цену сделки. За жену подсудимый был готов запалить 700 тысяч рублей, а за убийство еще одной женщины 1,5 млн рублей. После этого сотрудники полиции и УФСБ инсценировали убийство экс-супруги мужчины и отправили ему фальшивые фото. Египтянина удалось задержать в момент передачи денег.