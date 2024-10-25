В Омске сдадут в аренду земельный участок рядом с СибАДИ

Стоит отметить, что совсем рядом, на территории бывшего санатория «Рассвет», московская девелоперская компания «Глоракс» хочет построить жилой комплекс. Город55 писал о том, что Архитектурно-градостроительный совет Омской области отправил этот проект на доработку и обсуждение с экспертами городского архитектурного совета.