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Posted 25 октября, 10:14

Published 25 октября, 10:14

Modified 25 октября, 10:16

Updated 25 октября, 10:16

В Омске начались поиски арендатора для земельного участка рядом с СибАДИ

В Омске сдадут в аренду земельный участок рядом с СибАДИ

25 октября 2024, 10:14
Фото: gorod55.ru

В Омске начались поиски арендатора для земельного участка рядом с СибАДИ

Землю можно использовать под «деловое управление».

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о проведении аукциона на право взять в аренду участок муниципальной земли. Речь идет об участке площадью 4507 квадратных метров на улице 70 лет СибАДИ, рядом с автодорожным институтом. Вид разрешенного использования в этом случае «деловое управление», кадастровая стоимость земли — 13 млн рублей.

Стоит отметить, что совсем рядом, на территории бывшего санатория «Рассвет», московская девелоперская компания «Глоракс» хочет построить жилой комплекс. Город55 писал о том, что Архитектурно-градостроительный совет Омской области отправил этот проект на доработку и обсуждение с экспертами городского архитектурного совета.

На месте бывшего санатория. Московский инвестор представил проект нового ЖК в Омске
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#Николай Эйхвальд#Омск#Аренда земли#Новости
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