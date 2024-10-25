В Омске сдадут в аренду земельный участок рядом с СибАДИ

Posted 25 октября, 10:14
Published 25 октября, 10:14
Modified 25 октября, 10:16
Updated 25 октября, 10:16
Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о проведении аукциона на право взять в аренду участок муниципальной земли. Речь идет об участке площадью 4507 квадратных метров на улице 70 лет СибАДИ, рядом с автодорожным институтом. Вид разрешенного использования в этом случае «деловое управление», кадастровая стоимость земли — 13 млн рублей.
Стоит отметить, что совсем рядом, на территории бывшего санатория «Рассвет», московская девелоперская компания «Глоракс» хочет построить жилой комплекс. Город55 писал о том, что Архитектурно-градостроительный совет Омской области отправил этот проект на доработку и обсуждение с экспертами городского архитектурного совета.