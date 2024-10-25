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Posted 25 октября, 12:23

Published 25 октября, 12:23

Modified 25 октября, 12:25

Updated 25 октября, 12:25

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 21%

С 19% до 21%: Центробанк РФ повысил ставку в ответ на инфляционные риски

25 октября 2024, 12:23
Фото: 1MI

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 21%

Центральный банк России поднял ключевую ставку в связи с проинфляционными рисками, связанными с увеличением бюджетных расходов и дефицитом.

Совет директоров Центрального банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 21% годовых. Это произошло в ответ на рост инфляции, который значительно превышает прогнозные значения, озвученные ранее.

По данным Центробанка, активный рост внутреннего спроса опережает возможности рынка по расширению предложения товаров и услуг, что создает дополнительный риск для инфляции. Чтобы сдержать цены и обеспечить экономическую стабильность, регулятор вынужден принимать более жесткие меры.

Одним из факторов, повлиявших на повышение ключевой ставки, стали увеличенные бюджетные расходы, которые привели к расширению дефицита федерального бюджета в 2024 году.

Центральный банк не исключает возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на предстоящих заседаниях. Эксперты считают, что повышение ключевой ставки может привести к удорожанию кредитов, замедлению роста потребительского спроса и инвестиционной активности.

Однако, по мнению Центрального банка, жесткая денежно-кредитная политика позволит снизить годовую инфляцию до 4,5–5,0% в 2025 году и до 4,0% в 2026 году.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Бюджет#Банк#Новости#Дефицит#Ключевая ставка#Банк россии
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