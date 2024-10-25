С 19% до 21%: Центробанк РФ повысил ставку в ответ на инфляционные риски

Posted 25 октября, 12:23
Published 25 октября, 12:23
Modified 25 октября, 12:25
Updated 25 октября, 12:25
Совет директоров Центрального банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 21% годовых. Это произошло в ответ на рост инфляции, который значительно превышает прогнозные значения, озвученные ранее.
По данным Центробанка, активный рост внутреннего спроса опережает возможности рынка по расширению предложения товаров и услуг, что создает дополнительный риск для инфляции. Чтобы сдержать цены и обеспечить экономическую стабильность, регулятор вынужден принимать более жесткие меры.
Одним из факторов, повлиявших на повышение ключевой ставки, стали увеличенные бюджетные расходы, которые привели к расширению дефицита федерального бюджета в 2024 году.
Центральный банк не исключает возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на предстоящих заседаниях. Эксперты считают, что повышение ключевой ставки может привести к удорожанию кредитов, замедлению роста потребительского спроса и инвестиционной активности.
Однако, по мнению Центрального банка, жесткая денежно-кредитная политика позволит снизить годовую инфляцию до 4,5–5,0% в 2025 году и до 4,0% в 2026 году.
Напомним, что ранее в крупном банке сообщили, что средний размер вклада в 2024 году достиг 531 тыс. рублей, что является рекордом за последние три года.