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Posted 25 октября, 04:11

Published 25 октября, 04:11

Modified 25 октября, 04:23

Updated 25 октября, 04:23

Продолжаем работать. «Ашан» опровергнул слухи об уходе с российского рынка

Продолжаем работать. «Ашан» опровергнул слухи об уходе с российского рынка

25 октября 2024, 04:11
Фото: 1MI
Компания в настоящее время продолжает работать.

Вчера, 24 октября, по федеральным СМИ пролетели сообщения о том, что компания «Ашан» собирается уходить из городов России и даже уже нашла покупателей на свой бизнес. В настоящее время они якобы обговаривали продажу своих магазинов. Имя будущего собственника не раскрывалось.

Однако представители компании в Нижнем Новгороде опровергли изданию NewsNN слухи об уходе. Они заявили, что закрываться не планируют и подчеркнули, что подобные слухи время от времени появляются в сети уже несколько лет.

Напомним, что в Омске магазин «Ашан» находится в торговом центре «Мега» на Левом берегу. Магазин пользуется популярностью уже много лет. Там продаются продукты, напитки, а также товары для быта, одежда и обувь.

Ранее Город55 писал о продаже гипермаркета «Триумф вкуса», который находится напротив «Меги». Сначала владелец обозначил цену в 765 млн рублей, однако сделки так и не состоялось. Теперь магазин выставили на продажу за 510 млн.

В Омске напротив «Меги» за полмиллиарда продают гипермаркет «Триумф вкуса»
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#Кристина Антоносян#Омск#СМИ#Продажа#Торговый центр#Рынок#Продукты#Новости#Гипермаркет#Магазины#Цена
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