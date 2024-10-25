Продолжаем работать. «Ашан» опровергнул слухи об уходе с российского рынка

Posted 25 октября, 04:11
Published 25 октября, 04:11
Modified 25 октября, 04:23
Updated 25 октября, 04:23
Вчера, 24 октября, по федеральным СМИ пролетели сообщения о том, что компания «Ашан» собирается уходить из городов России и даже уже нашла покупателей на свой бизнес. В настоящее время они якобы обговаривали продажу своих магазинов. Имя будущего собственника не раскрывалось.
Однако представители компании в Нижнем Новгороде опровергли изданию NewsNN слухи об уходе. Они заявили, что закрываться не планируют и подчеркнули, что подобные слухи время от времени появляются в сети уже несколько лет.
Напомним, что в Омске магазин «Ашан» находится в торговом центре «Мега» на Левом берегу. Магазин пользуется популярностью уже много лет. Там продаются продукты, напитки, а также товары для быта, одежда и обувь.
Ранее Город55 писал о продаже гипермаркета «Триумф вкуса», который находится напротив «Меги». Сначала владелец обозначил цену в 765 млн рублей, однако сделки так и не состоялось. Теперь магазин выставили на продажу за 510 млн.