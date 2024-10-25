Продолжаем работать. «Ашан» опровергнул слухи об уходе с российского рынка

Вчера, 24 октября, по федеральным СМИ пролетели сообщения о том, что компания «Ашан» собирается уходить из городов России и даже уже нашла покупателей на свой бизнес. В настоящее время они якобы обговаривали продажу своих магазинов. Имя будущего собственника не раскрывалось.