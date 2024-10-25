Павел Дуров призвал молодежь никогда не пить алкоголь

Posted 25 октября, 10:16
Published 25 октября, 10:16
Modified 27 октября, 17:56
Updated 27 октября, 17:56
Основатель Telegram Павел Дуров призвал подростков и молодежь никогда не пить алкоголь, так как он может помешать развитию и достижению высоких целей. Эту тему Дуров поднял в своем телеграм-канале.
«Если бы мне пришлось дать один совет 20-летним людям, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: „Никогда не употребляйте алкоголь“», — написал в канале Павел Дуров.
Предприниматель уверен, что алкоголь вреден для разума не только в момент и первые часы после употребления, но и в течение нескольких дней. Его эффект не дает полноценно работать разуму и интуиции.
«Алкоголь затуманивает разум и интуицию на несколько дней после употребления. Если вы хотите достичь чего-то экстраординарного, вы повысите свои шансы, если сохраните здоровье своего ума и тела», — подчеркнул Дуров.
Кроме того, создатель Telegram заявил, что не употребляет алкоголь уже 20 лет и нисколько не жалеет об этом.
Напомним, что Павла Дурова задержали во Франции 25 августа. Основателя Telegram обвинили в отказе от сотрудничества с французскими властями. Также правоохранители заявили, что Дуров может нести ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми.
Позже компания в публичном сообщении заявила, что строго соблюдает законы Европейского Союза, включая Закон о цифровых услугах. Также было отмечено, что Павел Дуров часто путешествует по Европе и ему нечего скрывать. Предпринимателя выпустили на свободу 29 августа.