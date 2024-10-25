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Posted 25 октября, 09:02

Published 25 октября, 09:02

Modified 25 октября, 09:04

Updated 25 октября, 09:04

23-летняя омичка подралась в ресторане с другой участницей «Пацанок»

От откровений до конфликта: как омичка прошла испытание на шоу «Пацанки»

25 октября 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney

23-летняя омичка подралась в ресторане с другой участницей «Пацанок»

Омичка поделилась болезненной историей своего детства и вызвала скандал, устроив потасовку в ресторане.

24 октября на телеканале «Пятница!» состоялся новый выпуск популярного шоу «Пацанки» (18+), в котором принимала участие 23-летняя жительница Омска Ангелина Терехина.

В начале программы участницы надели венецианские маски и мантии. Однако наставник проекта Наталья Козелкова призвала девушек снять маски и быть откровенными друг с другом. Не все были готовы к такому шагу, и Ангелина, не выдержав давления, покинула зал. Тем не менее, она вскоре вернулась и решилась рассказать свою личную историю.

Ангелина поделилась воспоминаниями о сложном детстве, когда она сталкивалась с домогательствами со стороны старших братьев. После смерти отца мать начала вести беспорядочный образ жизни, оставив Ангелину с братьями, которые не только издевались над ней, но и домогались.

После эмоционального откровения участницы отправились в ресторан, где обстановка накалилась. Под воздействием алкоголя Ангелина стала инициатором конфликта, не сдержав эмоций, когда одна из участниц привлекла к себе внимание. Она вступила в драку, что вызвало недовольство наставников. На церемонии выгона Ангелину отчитали за ее поведение.

Несмотря на серьезные нарушения, Ангелине дали второй шанс остаться в проекте, хотя она и получила черную ленту — символ недопустимого поведения.

Напомним, что ранее жители Омска приняли участие в программе телеканала ТНТ «Лига городов», где комики из разных регионов пытаются рассмешить судей ради 10 млн.

Комики из Омска продолжили покорять шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ
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#Екатерина Тараленко#Омск#Алкоголь#Ресторан#Программа#Новости#Насилие#Конфликт#Телешоу#Пацанки
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