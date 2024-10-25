От откровений до конфликта: как омичка прошла испытание на шоу «Пацанки»

Posted 25 октября, 09:02
Published 25 октября, 09:02
Modified 25 октября, 09:04
Updated 25 октября, 09:04
24 октября на телеканале «Пятница!» состоялся новый выпуск популярного шоу «Пацанки» (18+), в котором принимала участие 23-летняя жительница Омска Ангелина Терехина.
В начале программы участницы надели венецианские маски и мантии. Однако наставник проекта Наталья Козелкова призвала девушек снять маски и быть откровенными друг с другом. Не все были готовы к такому шагу, и Ангелина, не выдержав давления, покинула зал. Тем не менее, она вскоре вернулась и решилась рассказать свою личную историю.
Ангелина поделилась воспоминаниями о сложном детстве, когда она сталкивалась с домогательствами со стороны старших братьев. После смерти отца мать начала вести беспорядочный образ жизни, оставив Ангелину с братьями, которые не только издевались над ней, но и домогались.
После эмоционального откровения участницы отправились в ресторан, где обстановка накалилась. Под воздействием алкоголя Ангелина стала инициатором конфликта, не сдержав эмоций, когда одна из участниц привлекла к себе внимание. Она вступила в драку, что вызвало недовольство наставников. На церемонии выгона Ангелину отчитали за ее поведение.
Несмотря на серьезные нарушения, Ангелине дали второй шанс остаться в проекте, хотя она и получила черную ленту — символ недопустимого поведения.
Напомним, что ранее жители Омска приняли участие в программе телеканала ТНТ «Лига городов», где комики из разных регионов пытаются рассмешить судей ради 10 млн.