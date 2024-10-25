От откровений до конфликта: как омичка прошла испытание на шоу «Пацанки»

В начале программы участницы надели венецианские маски и мантии. Однако наставник проекта Наталья Козелкова призвала девушек снять маски и быть откровенными друг с другом. Не все были готовы к такому шагу, и Ангелина, не выдержав давления, покинула зал. Тем не менее, она вскоре вернулась и решилась рассказать свою личную историю.