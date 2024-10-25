Омичи в очередной раз заметили выросшие цены на бензин

Одна из жительниц города отметила, что еще вчера цена была на 10 копеек ниже, составляя 50.87 рублей. Другая омичка поделилась своими опасениями относительно дальнейшего роста цен, упомянув, что в ноябре ожидается повышение стоимости 92-го бензина до 54 рублей, а 95-й бензин может подорожать до 59 рублей за литр. Она добавила, что подобные изменения уже не вызывают у нее удивления.