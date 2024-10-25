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Posted 25 октября, 07:51

Published 25 октября, 07:51

Modified 25 октября, 07:53

Updated 25 октября, 07:53

Омичи в очередной раз заметили выросшие цены на бензин

Омичи в очередной раз заметили выросшие цены на бензин

25 октября 2024, 07:51
Фото: 1MI
В Омске зафиксировано повышение цен на топливо, что вызвало волну недовольства среди местных жителей и активные обсуждения в социальных сетях, где омичи делятся своими опасениями по поводу дальнейшего роста цен.

В Омске на одной из автозаправочных станций заметили повышение цен на топливо, что вызвало бурное обсуждение среди местных жителей. Это изменение вызвало волну недовольства среди пользователей социальных сетей.

Одна из жительниц города отметила, что еще вчера цена была на 10 копеек ниже, составляя 50.87 рублей. Другая омичка поделилась своими опасениями относительно дальнейшего роста цен, упомянув, что в ноябре ожидается повышение стоимости 92-го бензина до 54 рублей, а 95-й бензин может подорожать до 59 рублей за литр. Она добавила, что подобные изменения уже не вызывают у нее удивления.

Еще один житель Омска выразил мнение, что при таких темпах роста цен многие автомобилисты могут пересесть на общественный транспорт, например, на маршрутки. Это мнение разделяют и другие комментаторы, которые обеспокоены возможными последствиями для бюджета и удобства передвижения по городу.

Напомним, что ранее уже было зафиксировано изменение цен на бензин. Подорожание затронуло марку топлива АИ-95. Водители отметили, что стоимость литра увеличилась на 9-10 копеек на нескольких сетях автозаправочных станций.

Новая волна подорожания бензина: стоимость АИ-95 в Омске снова увеличилась
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Социальные сети#Бензин#Цены#Маршрутки#Бюджет#Автомобилисты#Рост цен#Новости
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