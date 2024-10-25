Оказывает интим-услуги. Омич оклеветал знакомого, обозвав его проститутом

Posted 25 октября, 05:03
Published 25 октября, 05:03
Modified 25 октября, 07:20
Updated 25 октября, 07:20
Как рассказали в прокуратуре Омской области, в Полтавском районе вынесли приговор 31-летнему мужчине, оклеветавшему своего знакомого в социальных сетях. Суд признал его виновным в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего, и назначил ему наказание в виде 90 часов обязательных работ.
По всей видимости, знакомые когда-то сильно поссорились, из-за чего обвиняемый придумал себе имя для соцсетей, а в сообществе местных жителей разместил объявление с этого аккаунта. Там он написал, что потерпевший якобы оказывает интимные услуги местным женщинам.
К счастью, личность анонима быстро раскрыли, подсудимый признал свою вину и раскаялся в поступке. С него также взыскали 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.