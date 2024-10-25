Оказывает интим-услуги. Омич оклеветал знакомого, обозвав его проститутом

По всей видимости, знакомые когда-то сильно поссорились, из-за чего обвиняемый придумал себе имя для соцсетей, а в сообществе местных жителей разместил объявление с этого аккаунта. Там он написал, что потерпевший якобы оказывает интимные услуги местным женщинам.