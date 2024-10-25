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Posted 25 октября, 05:03

Published 25 октября, 05:03

Modified 25 октября, 07:20

Updated 25 октября, 07:20

Омич оклеветал знакомого, обвинив его в занятиях проституцией

Оказывает интим-услуги. Омич оклеветал знакомого, обозвав его проститутом

25 октября 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney

Омич оклеветал знакомого, обвинив его в занятиях проституцией

Суд встал на защиту потерпевшего, злоумышленнику назначили наказание.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, в Полтавском районе вынесли приговор 31-летнему мужчине, оклеветавшему своего знакомого в социальных сетях. Суд признал его виновным в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего, и назначил ему наказание в виде 90 часов обязательных работ.

По всей видимости, знакомые когда-то сильно поссорились, из-за чего обвиняемый придумал себе имя для соцсетей, а в сообществе местных жителей разместил объявление с этого аккаунта. Там он написал, что потерпевший якобы оказывает интимные услуги местным женщинам.

К счастью, личность анонима быстро раскрыли, подсудимый признал свою вину и раскаялся в поступке. С него также взыскали 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Социальные сети#Компенсация#Новости#Полтавский район
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