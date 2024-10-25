Насосы не справляются: что мешает борьбе с затоплением омских дач возле Осташково

Posted 25 октября, 12:17
Published 25 октября, 12:17
Modified 25 октября, 12:19
Updated 25 октября, 12:19
Министерство региональной безопасности Омской области рассказало о причинах прекращения работ по откачке воды с затопленных территорий садового массива Осташково, как сообщает телеграм-канал «Омский Форум». В последние дни в регионе наблюдаются резкие колебания температуры, что негативно сказывается на проведении работ по устранению последствий подтопления.
Согласно информации, предоставленной министерством, в ночное время температура воздуха на почве опускается до -2°C. Это создает серьезные риски для функционирования специального оборудования, предназначенного для откачки воды с подтопленных участков СНТ. В результате, две насосные станции уже вышли из строя, что значительно затрудняет процесс ликвидации последствий стихии.
По словам представителей министерства, основное внимание уделяется не только восстановлению работы насосных станций, но и обеспечению их надежности в условиях низких температур. Ведутся переговоры с поставщиками оборудования о возможности модернизации насосных станций, чтобы они могли функционировать в сложных климатических условиях.
Напомним, что ранее в Нефтяниках, в районе улиц Блюхера, Королева, Поселковые, Химиков и других, наблюдалось отсутствие горячей воды. Без горячего водоснабжения остался 71 дом.