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Posted 25 октября, 12:17

Published 25 октября, 12:17

Modified 25 октября, 12:19

Updated 25 октября, 12:19

В Омске объяснили приостановку откачки воды у дач рядом с Осташково

Насосы не справляются: что мешает борьбе с затоплением омских дач возле Осташково

25 октября 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney

В Омске объяснили приостановку откачки воды у дач рядом с Осташково

Работы по откачке воды в садовом массиве Осташково приостановлены из-за резких температурных колебаний, которые приводят к поломке насосных станций и создают риски для их дальнейшего использования.

Министерство региональной безопасности Омской области рассказало о причинах прекращения работ по откачке воды с затопленных территорий садового массива Осташково, как сообщает телеграм-канал «Омский Форум». В последние дни в регионе наблюдаются резкие колебания температуры, что негативно сказывается на проведении работ по устранению последствий подтопления.

Согласно информации, предоставленной министерством, в ночное время температура воздуха на почве опускается до -2°C. Это создает серьезные риски для функционирования специального оборудования, предназначенного для откачки воды с подтопленных участков СНТ. В результате, две насосные станции уже вышли из строя, что значительно затрудняет процесс ликвидации последствий стихии.

По словам представителей министерства, основное внимание уделяется не только восстановлению работы насосных станций, но и обеспечению их надежности в условиях низких температур. Ведутся переговоры с поставщиками оборудования о возможности модернизации насосных станций, чтобы они могли функционировать в сложных климатических условиях.

Напомним, что ранее в Нефтяниках, в районе улиц Блюхера, Королева, Поселковые, Химиков и других, наблюдалось отсутствие горячей воды. Без горячего водоснабжения остался 71 дом.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Авария#Новости#Министерство#Откачка воды#Восстановление работы#Насосы
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