Насосы не справляются: что мешает борьбе с затоплением омских дач возле Осташково

Согласно информации, предоставленной министерством, в ночное время температура воздуха на почве опускается до -2°C. Это создает серьезные риски для функционирования специального оборудования, предназначенного для откачки воды с подтопленных участков СНТ. В результате, две насосные станции уже вышли из строя, что значительно затрудняет процесс ликвидации последствий стихии.