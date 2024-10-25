На берегу Замарайки. В омских «Кварталах Драверта» построят огромную школу и детсад

Рядом со школой возведут и детсад на 225 мест. Для этого сначала избавятся от 22 деревьев и 600 кв. м поросли. Заплатить за них застройщику придется 847,5 тысяч рублей и дополнительно высадить у детсада №127 12 деревьев. Будущий детсад у Замарайки по планам также ждет озеленение. Застройщик «Кварталов Драверта» пообещал посадить 90 деревьев и кустарники на площади 1857 кв. м.