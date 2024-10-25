На берегу Замарайки. В омских «Кварталах Драверта» построят огромную школу и детсад

Posted 25 октября, 07:15
Published 25 октября, 07:15
Modified 25 октября, 07:17
Updated 25 октября, 07:17
Городу55 стало известно, что на берегу реки Замарайка в «Кварталах Драверта» будут строить не только школу на 1550 мест, но и детсад на 225 мест. В скором времени «Брусника», видимо, приступит к строительству, а пока компании потребовалось освободить участки от мешающих деревьев. С соответствующим обращением застройщик пришел в «зеленую комиссию».
Для школы на 1550 мест в границах улиц Шаронова и 2-я Рыбачья потребуется срубить 35 деревьев и 2120 «квадратов» поросли. Взамен застройщику нужно заплатить восстановительную стоимость деревьев, а это 2,409 млн рублей, и посадить в качестве компенсации 24 дерева рядом с детсадом №127 на Шаронова.
По проекту благоустройства, который представила «Брусника», у школы в дальнейшем высадят 140 деревьев, 15759 кустарников и цветники-многолетники.
Рядом со школой возведут и детсад на 225 мест. Для этого сначала избавятся от 22 деревьев и 600 кв. м поросли. Заплатить за них застройщику придется 847,5 тысяч рублей и дополнительно высадить у детсада №127 12 деревьев. Будущий детсад у Замарайки по планам также ждет озеленение. Застройщик «Кварталов Драверта» пообещал посадить 90 деревьев и кустарники на площади 1857 кв. м.
Ранее Город55, напомним, рассказывал и о другом застройщике, который возводит микрорайон «Зеленая река» на Левобережье. Накануне облправительство заключило с ним допсоглашение на строительство за счет инвестора 3 школ и 7 детских садов.