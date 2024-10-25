gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 07:15

Published 25 октября, 07:15

Modified 25 октября, 07:17

Updated 25 октября, 07:17

Иллюстрация

На берегу Замарайки. В омских «Кварталах Драверта» построят огромную школу и детсад

25 октября 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омске на берегу Замарайки появятся огромная школа и детсад на 225 мест

Для стройки потребуется освободить участки от мешающих деревьев. Взамен компании придется заплатить более 3,2 млн рублей и выполнить компенсационное озеленение.

Городу55 стало известно, что на берегу реки Замарайка в «Кварталах Драверта» будут строить не только школу на 1550 мест, но и детсад на 225 мест. В скором времени «Брусника», видимо, приступит к строительству, а пока компании потребовалось освободить участки от мешающих деревьев. С соответствующим обращением застройщик пришел в «зеленую комиссию».

Для школы на 1550 мест в границах улиц Шаронова и 2-я Рыбачья потребуется срубить 35 деревьев и 2120 «квадратов» поросли. Взамен застройщику нужно заплатить восстановительную стоимость деревьев, а это 2,409 млн рублей, и посадить в качестве компенсации 24 дерева рядом с детсадом №127 на Шаронова.

По проекту благоустройства, который представила «Брусника», у школы в дальнейшем высадят 140 деревьев, 15759 кустарников и цветники-многолетники.

Под стройки отвели участки возле реки ЗамарайкаПод стройки отвели участки возле реки Замарайка
Под стройки отвели участки возле реки Замарайка. Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Рядом со школой возведут и детсад на 225 мест. Для этого сначала избавятся от 22 деревьев и 600 кв. м поросли. Заплатить за них застройщику придется 847,5 тысяч рублей и дополнительно высадить у детсада №127 12 деревьев. Будущий детсад у Замарайки по планам также ждет озеленение. Застройщик «Кварталов Драверта» пообещал посадить 90 деревьев и кустарники на площади 1857 кв. м.

Ранее Город55, напомним, рассказывал и о другом застройщике, который возводит микрорайон «Зеленая река» на Левобережье. Накануне облправительство заключило с ним допсоглашение на строительство за счет инвестора 3 школ и 7 детских садов.

Три школы и семь детсадов. «Эталон» за свой счет построит новые объекты в Омске
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Бизнес#Омск#Школа#Вырубка деревьев#Застройщик#Детсад#Новости#Брусника#Зеленая комиссия#Кварталы Драверта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика