На 82-м году жизни скончался народный артист России Евгений Князев

Евгений Князев родился в 1942 году в Туле. В 1964 он окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского, с того же года он начал служить в Ярославском академическом театре драмы имени Ф. Г. Волкова, которому посвятил 24 года своей жизни. После, в 1988 году, актер отправился в Тольятти и стал основателем драматического театра «Колесо» вместе с Глебом Дроздовым. «Колесо» стал первым профессиональным драматическим театром города.