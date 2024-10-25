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Posted 25 октября, 11:31

Published 25 октября, 11:31

Modified 25 октября, 11:34

Updated 25 октября, 11:34

На 82-м году жизни скончался народный артист России Евгений Князев

На 82-м году жизни скончался народный артист России Евгений Князев

25 октября 2024, 11:31
Фото: 1MI
Печальную новость опубликовали на сайте тольяттинского драматического театра «Колесо».

Стало известно, что 23 октября ушел из жизни народный артист России и один из основателей тольяттинского театра «Колесо» Евгений Князев. Он скончался на 82-м году жизни, причина смерти неизвестна.

«Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города. Коллектив театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Евгения Ивановича», — написали в пресс-службе театра.

Прощание с народным артистом прошло сегодня, 25 октября, на большой сцене тольяттинского драматического театра «Колесо».

Евгений КнязевЕвгений Князев
Евгений Князев. Фото: Театр «Колесо»

Евгений Князев родился в 1942 году в Туле. В 1964 он окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского, с того же года он начал служить в Ярославском академическом театре драмы имени Ф. Г. Волкова, которому посвятил 24 года своей жизни. После, в 1988 году, актер отправился в Тольятти и стал основателем драматического театра «Колесо» вместе с Глебом Дроздовым. «Колесо» стал первым профессиональным драматическим театром города.

Князев сыграл более 40 ролей, средин них Бегун в спектакле «Спортивные сцены 1981 года», Хирин в спектакле «Чехов. Женщины», старик-извозчик в спектакле «Как закалялась сталь», Сталин в спектакле «Я, бедный Coco Джугашвили» и другие.

Источник: Лента.ру, театр «Колесо»

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