Милые и пушистые: смотрим, каких котят продают в Омске за 100 тысяч рублей

Posted 25 октября, 04:00
Published 25 октября, 04:00
Modified 25 октября, 04:00
Updated 25 октября, 04:00
В Омске на популярном сайте объявлений можно встретить десятки объявлений о продаже котят различных пород. Разбег цен на пушистых четвероногих колоссальный, немало котят, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей. Но есть и домашние питомцы, которых продают по более бюджетным ценам. В материале Города55 — показываем и рассказываем, каких именно котят и за сколько можно найти прямо сейчас.
Самыми дорогими в нашей подборке стали котята породы мейн-кун. Владелец оценил милых пушистых девочек в 120 тысяч рублей. Котята родились чуть больше двух месяцев назад — 21 августа 2024 года. У малышек разная окраска — а (голубой), fs (черепаховый дымный) и gs (голубокремовый черепаховый дымный).
У котят титулованные родители. У отца мейн-кунов — три наивысших титулa пo системе МФА, он абсолютный чемпион, Fаrus ВОВСН, WСF чемпион мирa.
«Чистые, расширенные, генетические тесты, выставочный характер и отличные породныe данные», — говорится в объявлении.
Этот бенгальский малыш уже довольно взрослый: ему шесть месяцев. По словам продавца, котенок очень ласковый и милый. 110 тысяч рублей за него просят, так как у покупателя будет право дальнейшего разведения бенгалов.
Малыш окраса «браун n 24» родился от чистокровных бенгалов, которые к тому же являются чемпионами многих выставок.
«Все необходимыe прививки поставлены, имеется ветпаспорт и прочие документы о егo происхождении. Сданы генетические тесты», — утверждает продавец.
Котенка уже успели приучить к лотку и когтеточке, он любит есть сухой и влажный корм, а также мясо. Поэтому переезду в новую семью ничего не мешает.
Милого пушистого котенка, золотую шиншиллу, с флегматичным характером можно купить за 80 тысяч рублей. О возрасте котенка ничего не говорится.
«Спокойный, ласковый. Немного самовлюбленный, как и положено мужскому полу», — так описал котенка продавец.
Домашний питомец научился пользоваться когтеточкой, ходит строго в лоток с древесным наполнителем, питается сухим и влажным кормом.
На очереди в нашей подборке котята рэгдолл — это порода крупных полудлинношерстных кошек. Приобрести себе такого милого домашнего друга можно за 70 тысяч рублей.
Продавец предоставляет покупателю полный пакет документов, а при необходимости может отправить белого, игривого пушистика в любую точку мира.
За 70 тысяч рублей также продается котенок — мальчик бурманской породы в окрасе шоколад (шампань). Эту породу короткошерстных кошек отличает мускулистое, крепкое тело и короткая блестящая шерсть. Малышу, для которого ищут новую семью, меньше двух месяцев, он родился только 25 августа 2024 года.
Пока необычного котенка можно только забронировать, к смене дома он будет готов в конце ноября — начале декабря. Так что это станет для кого-то отличным подарком к Новому году.
Завершают нашу подборку котята-британцы. Их покупка обойдется дешевле всего — в 50 тысяч рублей.
Родились котята дорогого золотого окраса (ny 12) 5 сентября 2024 года. У пушистых четвероногих родители с родословной. Сами же котята уже приучены к лотку. Продавец описывает их как ласковых и очень воспитанных.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о зайце, которого омичи все чаще стали замечать в центре — у «ТЮЗа» и на территории Городского сада. Другими «звериными» новостями часто делится Большереченский зоопарк. Недавно омичи, например, выбирали имя для детеныша макаки. Теперь любопытного малыша зовут Яшка. А медведи в сельском зоопарке уже почти месяц готовятся к продолжительной сибирской зиме и проходят стадию «жирования». Скоро они отправятся по своим берлогам.