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Posted 25 октября, 04:00

Published 25 октября, 04:00

Modified 25 октября, 04:00

Updated 25 октября, 04:00

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Милые и пушистые: смотрим, каких котят продают в Омске за 100 тысяч рублей

25 октября 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске продают милых и пушистых котят за 120 тысяч рублей

Стоимость одного котенка иногда превышает 100 тысяч рублей. У пушистых четвероногих есть паспорт, а при покупке составляется договор купли-продажи. В материале Города55 предлагаем посмотреть на котят и поумиляться вместе с нами.

В Омске на популярном сайте объявлений можно встретить десятки объявлений о продаже котят различных пород. Разбег цен на пушистых четвероногих колоссальный, немало котят, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей. Но есть и домашние питомцы, которых продают по более бюджетным ценам. В материале Города55 — показываем и рассказываем, каких именно котят и за сколько можно найти прямо сейчас.

Двухмесячные мейн-куны за 120 тысяч

Самыми дорогими в нашей подборке стали котята породы мейн-кун. Владелец оценил милых пушистых девочек в 120 тысяч рублей. Котята родились чуть больше двух месяцев назад — 21 августа 2024 года. У малышек разная окраска — а (голубой), fs (черепаховый дымный) и gs (голубокремовый черепаховый дымный).

У котят титулованные родители. У отца мейн-кунов — три наивысших титулa пo системе МФА, он абсолютный чемпион, Fаrus ВОВСН, WСF чемпион мирa.

«Чистые, расширенные, генетические тесты, выставочный характер и отличные породныe данные», — говорится в объявлении.
Котята родились только 21 августа 2024-гоКотята родились только 21 августа 2024-го
Котята родились только 21 августа 2024-гоКотята родились только 21 августа 2024-го
Котята родились только 21 августа 2024-гоКотята родились только 21 августа 2024-го
Котята родились только 21 августа 2024-гоКотята родились только 21 августа 2024-го
Котята родились только 21 августа 2024-гоКотята родились только 21 августа 2024-го
Котята родились только 21 августа 2024-го. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Ласковый бенгальский котенок за 110 тысяч

Этот бенгальский малыш уже довольно взрослый: ему шесть месяцев. По словам продавца, котенок очень ласковый и милый. 110 тысяч рублей за него просят, так как у покупателя будет право дальнейшего разведения бенгалов.

Малыш окраса «браун n 24» родился от чистокровных бенгалов, которые к тому же являются чемпионами многих выставок.

«Все необходимыe прививки поставлены, имеется ветпаспорт и прочие документы о егo происхождении. Сданы генетические тесты», — утверждает продавец.

Котенка уже успели приучить к лотку и когтеточке, он любит есть сухой и влажный корм, а также мясо. Поэтому переезду в новую семью ничего не мешает.

6-месячный котенок уже приучен к лотку и когтеточке6-месячный котенок уже приучен к лотку и когтеточке
6-месячный котенок уже приучен к лотку и когтеточке. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Флегматичная золотая шиншилла за 80 тысяч

Милого пушистого котенка, золотую шиншиллу, с флегматичным характером можно купить за 80 тысяч рублей. О возрасте котенка ничего не говорится.

«Спокойный, ласковый. Немного самовлюбленный, как и положено мужскому полу», — так описал котенка продавец.

Домашний питомец научился пользоваться когтеточкой, ходит строго в лоток с древесным наполнителем, питается сухим и влажным кормом.

Котенок обладает флегматичным характеромКотенок обладает флегматичным характером
Умеет пользоваться когтеточкой и лоткомУмеет пользоваться когтеточкой и лотком
Котенок обладает флегматичным характером. Фото: Скриншот сайта "Авито"

Белые котята породы рэгдолл за 70 тысяч

На очереди в нашей подборке котята рэгдолл — это порода крупных полудлинношерстных кошек. Приобрести себе такого милого домашнего друга можно за 70 тысяч рублей.

Продавец предоставляет покупателю полный пакет документов, а при необходимости может отправить белого, игривого пушистика в любую точку мира.

Судя по фотографиям, котенок игривый и очень контактныйСудя по фотографиям, котенок игривый и очень контактный
Судя по фотографиям, котенок игривый и очень контактныйСудя по фотографиям, котенок игривый и очень контактный
Судя по фотографиям, котенок игривый и очень контактныйСудя по фотографиям, котенок игривый и очень контактный
Судя по фотографиям, котенок игривый и очень контактный. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Шоколадные бурманские котята за 70 тысяч

За 70 тысяч рублей также продается котенок — мальчик бурманской породы в окрасе шоколад (шампань). Эту породу короткошерстных кошек отличает мускулистое, крепкое тело и короткая блестящая шерсть. Малышу, для которого ищут новую семью, меньше двух месяцев, он родился только 25 августа 2024 года.

Пока необычного котенка можно только забронировать, к смене дома он будет готов в конце ноября — начале декабря. Так что это станет для кого-то отличным подарком к Новому году.

Котенок необычной породы родился в конце августа 2024-гоКотенок необычной породы родился в конце августа 2024-го
Котенок необычной породы родился в конце августа 2024-гоКотенок необычной породы родился в конце августа 2024-го
Котенок необычной породы родился в конце августа 2024-гоКотенок необычной породы родился в конце августа 2024-го
Котенок необычной породы родился в конце августа 2024-го. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Ласковые британцы за 50 тысяч

Завершают нашу подборку котята-британцы. Их покупка обойдется дешевле всего — в 50 тысяч рублей.

Родились котята дорогого золотого окраса (ny 12) 5 сентября 2024 года. У пушистых четвероногих родители с родословной. Сами же котята уже приучены к лотку. Продавец описывает их как ласковых и очень воспитанных.

Котята-британцы — ласковые и воспитанныеКотята-британцы — ласковые и воспитанные
Котята-британцы - ласковые и воспитанныеКотята-британцы - ласковые и воспитанные
Котята-британцы - ласковые и воспитанныеКотята-британцы - ласковые и воспитанные
Котята-британцы — ласковые и воспитанные. Фото: Скриншот сайта «Авито»

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Продажа#Домашние животные#Кошки#Новости#Объявление
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