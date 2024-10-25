Милые и пушистые: смотрим, каких котят продают в Омске за 100 тысяч рублей

В Омске на популярном сайте объявлений можно встретить десятки объявлений о продаже котят различных пород. Разбег цен на пушистых четвероногих колоссальный, немало котят, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей. Но есть и домашние питомцы, которых продают по более бюджетным ценам. В материале Города55 — показываем и рассказываем, каких именно котят и за сколько можно найти прямо сейчас.