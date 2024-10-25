gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 10:56

Published 25 октября, 10:56

Modified 25 октября, 10:58

Updated 25 октября, 10:58

В Омске началась срочная инвентаризация городских убежищ

Мэр Омска Сергей Шелест приказал провести срочную инвентаризацию городских убежищ

25 октября 2024, 10:56
Фото: 1MI

В Омске началась срочная инвентаризация городских убежищ

Специальную комиссию возглавил заммэра Константин Книс.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о создании еще одной комиссии. Задача нового органа — «актуализация учетных сведений в отношении защитных сооружений гражданской обороны, установления фактического наличия и технического состояния объектов коллективной защиты на территории города Омска».

Возглавил комиссию вице-мэр Константин Книс, директор профильной структуры в составе администрации (департамента общественной безопасности). Заместителем председателя стал заместитель директора ДОБа Артем Широкорад, секретарем — специалист из управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Сметнев. Кроме того, в состав комиссии вошли еще 2 специалиста из ДОБа, 1 специалист из департамента имущественных отношений и старший инженер из регионального ГУ МЧС.

Стоит отметить, что распоряжение о создании комиссии было подписано 22 октября, но уже к 25 октября должна быть проведена «инвентаризация защитных сооружений», а обобщенные результаты должны быть представлены в областную комиссию.

Напомним: в июне врио мэра Евгений Фомин подписал постановление с подробным описанием омских убежищ разных типов: тогда мы узнали, что бывают просто убежища, укрытия, противорадиационные укрытия, быстровозводимые убежища и заглубленные помещения.

Омичам объяснили, для кого предназначены убежища и куда идти в случае ЧС
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Мэрия#Новости#Сергей Шелест#Константин Книс#Бомбоубежища
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика