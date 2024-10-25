Мэр Омска Сергей Шелест приказал провести срочную инвентаризацию городских убежищ

Возглавил комиссию вице-мэр Константин Книс, директор профильной структуры в составе администрации (департамента общественной безопасности). Заместителем председателя стал заместитель директора ДОБа Артем Широкорад, секретарем — специалист из управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Сметнев. Кроме того, в состав комиссии вошли еще 2 специалиста из ДОБа, 1 специалист из департамента имущественных отношений и старший инженер из регионального ГУ МЧС.