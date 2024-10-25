Мэр Омска Сергей Шелест приказал провести срочную инвентаризацию городских убежищ

Posted 25 октября, 10:56
Published 25 октября, 10:56
Modified 25 октября, 10:58
Updated 25 октября, 10:58
Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о создании еще одной комиссии. Задача нового органа — «актуализация учетных сведений в отношении защитных сооружений гражданской обороны, установления фактического наличия и технического состояния объектов коллективной защиты на территории города Омска».
Возглавил комиссию вице-мэр Константин Книс, директор профильной структуры в составе администрации (департамента общественной безопасности). Заместителем председателя стал заместитель директора ДОБа Артем Широкорад, секретарем — специалист из управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Сметнев. Кроме того, в состав комиссии вошли еще 2 специалиста из ДОБа, 1 специалист из департамента имущественных отношений и старший инженер из регионального ГУ МЧС.
Стоит отметить, что распоряжение о создании комиссии было подписано 22 октября, но уже к 25 октября должна быть проведена «инвентаризация защитных сооружений», а обобщенные результаты должны быть представлены в областную комиссию.
Напомним: в июне врио мэра Евгений Фомин подписал постановление с подробным описанием омских убежищ разных типов: тогда мы узнали, что бывают просто убежища, укрытия, противорадиационные укрытия, быстровозводимые убежища и заглубленные помещения.