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Posted 25 октября, 06:40

Published 25 октября, 06:40

Modified 25 октября, 06:48

Updated 25 октября, 06:48

Омичи из Нефтяников пожаловались на огромную яму на выходе из подъезда

«Классика для Омска»: жители Нефтяников пожаловались на огромную опасную яму у дома

25 октября 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney

Омичи из Нефтяников пожаловались на огромную яму на выходе из подъезда

Возле трехэтажки проводились работы по починке труб, однако яма после этого осталась незасыпанной.

В редакцию Города55 обратились жители улицы Малунцева в городке Нефтяников. По словам читателей, там раскопали огромную яму прямо на выходе из подъезда, что сильно беспокоит жильцов дома. Они не знают, как выходить из дома на работу, в магазин или другое место.

«Классика города Омск. Главное, не убиться на выходе из подъезда. А теперь представим человека 80 лет или женщину с ребенком», — возмутились омичи.
Фото: Предоставлено Городу55

В пресс-службе АО «Тепловая компания» Городу55 рассказали, что место пришлось раскопать из-за ремонтных работ, которые успешно проведены. Яму пообещали заделать до 31 октября.

«Специалисты „Тепловой компании“ по адресу улица Малунцева, 8, провели все необходимые работы. В настоящее время потребители обеспечены горячим водоснабжением и отоплением. Работы по обратной засыпке территории запланированы и будут выполнены в срок до 31 октября. Приносим извинения за возможные неудобства», — уточнили в организации.

Ранее Город55 писал, что в омских Нефтяниках сразу в 71 доме отключили воду из-за ремонтных работ на сетях.

Неполадки на сетях. В Омске 70 домов оставили без горячей воды и отопления
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#Кристина Антоносян#Омск#Жители#Жильцы#Тепловая компания#Новости#Нефть#Яма#Подъезд#Ремонтные работы
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