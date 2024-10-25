«Классика для Омска»: жители Нефтяников пожаловались на огромную опасную яму у дома

Posted 25 октября, 06:40
Published 25 октября, 06:40
Modified 25 октября, 06:48
Updated 25 октября, 06:48
В редакцию Города55 обратились жители улицы Малунцева в городке Нефтяников. По словам читателей, там раскопали огромную яму прямо на выходе из подъезда, что сильно беспокоит жильцов дома. Они не знают, как выходить из дома на работу, в магазин или другое место.
«Классика города Омск. Главное, не убиться на выходе из подъезда. А теперь представим человека 80 лет или женщину с ребенком», — возмутились омичи.
В пресс-службе АО «Тепловая компания» Городу55 рассказали, что место пришлось раскопать из-за ремонтных работ, которые успешно проведены. Яму пообещали заделать до 31 октября.
«Специалисты „Тепловой компании“ по адресу улица Малунцева, 8, провели все необходимые работы. В настоящее время потребители обеспечены горячим водоснабжением и отоплением. Работы по обратной засыпке территории запланированы и будут выполнены в срок до 31 октября. Приносим извинения за возможные неудобства», — уточнили в организации.
Ранее Город55 писал, что в омских Нефтяниках сразу в 71 доме отключили воду из-за ремонтных работ на сетях.