«Классика для Омска»: жители Нефтяников пожаловались на огромную опасную яму у дома

В редакцию Города55 обратились жители улицы Малунцева в городке Нефтяников. По словам читателей, там раскопали огромную яму прямо на выходе из подъезда, что сильно беспокоит жильцов дома. Они не знают, как выходить из дома на работу, в магазин или другое место.