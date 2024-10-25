И все-таки троллейбусы: в омскую «Зеленую реку» поедет новый транспорт

Posted 25 октября, 06:11
Published 25 октября, 06:11
Modified 25 октября, 06:13
Updated 25 октября, 06:13
В Кировском округе Омска сейчас идет строительство нового микрорайона «Зеленая река». Город55 уже писал о заключении соглашения между областным правительством и застройщиком, компанией «Эталон». Этот документ предполагает создание в «Зеленой реке» социальной инфраструктуры, а также улучшение транспортной сети. Изначально появились сообщения о новой трамвайной линии, которые, однако, не получили подтверждения.
В пресс-службе городской администрации информацию о трамваях, которые будут ходить до «Зеленой реки», Городу55 не подтвердили. В пресс-службе областного правительства уточнили, что речь идет о троллейбусной линии.
Еще в феврале 2024 года Город55 писал о том, что троллейбус «семерка» свяжет «Зеленую реку» с железнодорожным вокзалом. Департамент транспорта тогда жаловался на нехватку кадров, связанную в том числе с необходимостью для города дополнительного транспорта.