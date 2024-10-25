И все-таки троллейбусы: в омскую «Зеленую реку» поедет новый транспорт

В Кировском округе Омска сейчас идет строительство нового микрорайона «Зеленая река». Город55 уже писал о заключении соглашения между областным правительством и застройщиком, компанией «Эталон». Этот документ предполагает создание в «Зеленой реке» социальной инфраструктуры, а также улучшение транспортной сети. Изначально появились сообщения о новой трамвайной линии, которые, однако, не получили подтверждения.