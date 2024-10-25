gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 06:11

Published 25 октября, 06:11

Modified 25 октября, 06:13

Updated 25 октября, 06:13

В Омске анонсировали новую троллейбусную линию до «Зеленой реки»

И все-таки троллейбусы: в омскую «Зеленую реку» поедет новый транспорт

25 октября 2024, 06:11
Фото: 1MI

В Омске анонсировали новую троллейбусную линию до «Зеленой реки»

Строящийся микрорайон обещают сделать максимально удобным для жизни.

В Кировском округе Омска сейчас идет строительство нового микрорайона «Зеленая река». Город55 уже писал о заключении соглашения между областным правительством и застройщиком, компанией «Эталон». Этот документ предполагает создание в «Зеленой реке» социальной инфраструктуры, а также улучшение транспортной сети. Изначально появились сообщения о новой трамвайной линии, которые, однако, не получили подтверждения.

В пресс-службе городской администрации информацию о трамваях, которые будут ходить до «Зеленой реки», Городу55 не подтвердили. В пресс-службе областного правительства уточнили, что речь идет о троллейбусной линии.

Еще в феврале 2024 года Город55 писал о том, что троллейбус «семерка» свяжет «Зеленую реку» с железнодорожным вокзалом. Департамент транспорта тогда жаловался на нехватку кадров, связанную в том числе с необходимостью для города дополнительного транспорта.

Омские власти одобрили строительство детского сада и школы в ЖК «Зеленая река»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Троллейбусы#Зеленая река
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика