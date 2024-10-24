Звягин рискует покинуть пост главного тренера омского «Авангарда» в ближайшее время

Posted 24 октября, 12:20
Published 24 октября, 12:20
Modified 24 октября, 12:30
Updated 24 октября, 12:30
Спортивный журналист Артур Хайруллин рассказал, что главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин скоро может сложить свои полномочия. Этой новостью он поделился в своем телеграм-канале.
«По моей информации, в ближайшее время Сергей Звягин покинет пост главного тренера Авангарда», — написал аналитик.
Напомним, что вчера «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 3:4. У омичей шайбы забросили Павел Коледов, Алексей Макеев и Семен Чистяков.