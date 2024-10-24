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Posted 24 октября, 12:20

Published 24 октября, 12:20

Modified 24 октября, 12:30

Updated 24 октября, 12:30

Звягин рискует покинуть пост главного тренера омского «Авангарда» в ближайшее время

Звягин рискует покинуть пост главного тренера омского «Авангарда» в ближайшее время

24 октября 2024, 12:20
Фото: ХК «Авангард»
Об этом сообщил спортивный журналист Артур Хайруллин.

Спортивный журналист Артур Хайруллин рассказал, что главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин скоро может сложить свои полномочия. Этой новостью он поделился в своем телеграм-канале.

«По моей информации, в ближайшее время Сергей Звягин покинет пост главного тренера Авангарда», — написал аналитик.

Напомним, что вчера «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 3:4. У омичей шайбы забросили Павел Коледов, Алексей Макеев и Семен Чистяков.

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